Sinds corona stijgt de vraag naar roze maatpakken. Experten van Café Costume geven stylingtips

De verkoop van roze kostuums zit in de lift. Steeds meer mannen kiezen voor een strak pak in zacht of pastelroze. Dat merken ze ook bij het populaire maatpakkenbedrijf Café Costume. “Elk type man staat ermee, je moet het alleen goed combineren”, zegt salesmanager Jens Lodewyckx. Maar vanwaar komt de plotse stijging en hoe draag je deze gewaagde outfit het best?

Mannen in een roze kostuum: het is geen alledaags beeld, maar momenteel helemaal hip. Modemagazine Vogue spotte de trend eerder dit seizoen bij kersverse bruidegommen. Sociale media als Pinterest en Instagram staan er vol van, en er zijn ook heel wat sterren met een roze pak in de kast. Leonardo DiCaprio bijvoorbeeld, of Harry Styles. Steeds meer mannen kiezen voor een roze maatpak. “Roze is een fantastische kleur die elke man kan dragen”, volgens experten van Café Costume. “Het idee schrikt veel mensen af, maar eigenlijk is het gemakkelijk te combineren met verschillende stuks uit je kleerkast.”

Van perzik tot fuchsia

Dat mannen nu durven kiezen voor kleur, heeft volgens Jens vooral te maken met corona. “Hoewel de coronacrisis nog niet gedaan is, kijken mensen er enorm naar uit om weer te gaan feesten. De schrik om op te vallen in de menigte lijkt volledig verdwenen te zijn. Ook binnen ons bedrijf zien we een duidelijke verschuiving naar kleur. Het mag wat meer zijn dan vroeger. Voor corona kozen mannen eerder voor klassieke zwart-witte of blauwe pakken, heel braaf en sec dus, terwijl ze nu kiezen voor kleurrijke kostuums. Hier werd de voorbije jaren nooit naar gevraagd.”

Jens benadrukt dat er niet één soort roze bestaat. “In ons aanbod hebben we wel 100 tinten roze. Het gaat over kleuren zoals perzik, fuchsia, lila, ... Noem maar op. Ook andere pastelkleuren zoals groen of blauw doen het goed. De temperaturen worden zachter en we zien dat klanten meer naar pastelkleuren neigen.”

Zo draag je het

Of je nu een roze das draagt als accentkleur of liever voor een volledig roze kostuum kiest: het kan allemaal. “Roze is eigenlijk een zeer makkelijkere kleur. Iedereen heeft wel een kledingstuk in zijn kast hangen dat hierbij past. Een wit of grijs onderhemd bijvoorbeeld is een veilige optie, dat past heel mooi bij een roze blazer. Draag je liever een zwarte blazer? Dat kan ook. Combineer dan met een pastelroze onderhemd”, aldus Jens.

Als je voor een volledige roze outfit kiest, hou je de aankleding van de rest best iets subtieler. Kies bijvoorbeeld voor accessoires in neutrale kleuren. Op die manier gaat de aandacht nog steeds naar het kostuum, dé eyecatcher van jouw look.

Je kan er geklede schoenen onder dragen, maar witte sneakers zijn ook een prima keuze. Wil je op safe spelen? Ga dan voor een perzikroze maatpak van kasjmier en katoen. Deze stof voelt zacht aan en oogt heel luxueus, net een tikkeltje extra dat jouw look compleet maakt.

