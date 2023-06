Shana (33) heeft spijt van haar borstvergroting. “Voor mijn seksleven was het zeker níet beter”

Ziek door je borsten? Kim wilde van haar D-cup af: “Niemand had me over de ‘borstim­plan­ta­ten­ziek­te’ verteld”

In de documentaire ‘Chasing Beauty’ op Streamz vertelt Liesl dat haar borstimplantaten haar ziek maken. Een herkenbaar verhaal voor Kim (38) die zich na haar borstvergroting fysiek en mentaal alsmaar slechter voelde. Slapeloosheid, moodswings, hartkloppingen,... Dokters lachen haar symptomen weg, maar in een Facebookgroep vindt Kim 140.000 lotgenoten en ontdekt ze hoe vaak ‘BII’ of borstimplantatenziekte toeslaat. “Nu besef ik dat in plastische chirurgie geld verdienen primeert boven gezondheid.”