Mistral Home Gesponsorde inhoud Sfeervol slapen: de nieuwste trends in bedlinnen Aangeboden door Mistral Home

14 oktober 2019

09u00 0 Nina Net als de rest van je huis is ook je slaapkamer een weerspiegeling van wie jij bent. Logisch dus dat je ook die ruimte zo sfeervol en aangenaam mogelijk wilt inrichten. Benieuwd naar wat de nieuwe trends zijn voor je slaapkamer, en je bedlinnen natuurlijk? Hier lees je er alles over.

Zo leef je, zo woon je, zo slaap je

Specifieke trends voor slaapkamers en bedlinnen komen natuurlijk nooit zomaar uit de lucht vallen. Ze zijn vaak onderdeel van grotere woontrends, die op hun beurt dan weer voortkomen uit nog bredere maatschappelijke tendensen. Het is dan aan de trendexperts en designspecialisten om de vertaling te maken naar concrete stijlen. Johann Wannyn is designer en stylist bij Mistral Home en houdt zich bijna dagelijks bezig met het spotten van nieuwe trends: “Bij de woontrends valt het op dat er twee grote overkoepelende stijlen zijn. Aan de ene kant is er het minimalisme, niet de kille, strakke minimale stijl van de jaren ’90, maar een warme, zachte, rustige stijl die eenvoud en gezelligheid uitstraalt. Aan de andere kant is er de meer rijkelijke woontrend. Bij deze stijl mag het allemaal wat kleuriger, wat overdadiger, zelfs meer ‘blingbling’ zijn. Ook voor de slaapkamers zien we deze twee stijlen hoofdzakelijk terugkomen.” Voel jij al spontaan wat jouw hoofdstijl is?

Voor elk wat wils

Natuurlijk zou het leven (en ons interieur) maar schraal zijn, mochten er uit die twee grote trends ook niet verschillende kleinere sub-trends voortkomen. Deze kleinere trends richten zich nog specifieker op persoonlijke stijlen en details. Johann Wannyn: “Voor ons als designers vormen deze subtrends een ideale basis om mee aan de slag te gaan bij het ontwerpen van onze collecties, zodat het bedlinnen telkens een eigen, unieke sfeer uitstraalt.”

Een overzicht van de laatste slaapkamertrends:

• Washed Cotton

Johann Wannyn: “Deze trend is echt minimalisme anno 2019: eenvoudig, puur en natuurlijk, maar tegelijk ook warm, comfortabel en op en top uitnodigend.”

• Trendy blauw

Johann Wannyn: “Geïnspireerd op het Scandinavië uit de 18e en 19e eeuw is deze trend elegant, verfijnd en licht klassiek met een romantische touch. Zachte krijttinten en een diep donkerblauw zorgen voor een eenvoudige maar ook moderne uitstraling.”

• Accentkleuren

Johann Wannyn: “Grijstinten blijven een grote hit in de slaapkamer. Zeker de grijzen met een groene ondertoon stralen rust en natuurlijk comfort uit. In combinatie met een trendy accentkleur, zoals warm saffraangeel, krijgt de neutrale sfeer wat extra pit.”

• Geometrische vormen

Johann Wannyn: “In deze trend staan Art Deco motieven – nog steeds een topper in de interieurs van nu – centraal. De sfeer is hierbij dan ook al een stuk rijkelijker dan bij de voorgaande trends. Geometrische motieven en pittige kleurencombinaties zorgen voor een elegante, subtiel luxueuze uitstraling.”

• Gedurfd

Johann Wannyn: “Hippe fashionista’s die niet bang zijn van een stevig stijlstatement zullen zich hier zeker in terugvinden. Dierenprints, robuuste strepen en flashy kleurcombinaties voeren de hoofdtoon. Een trend om blij van te worden!”

Duurzaam slapen

Naast een mooie look en trendy sfeer zijn natuurlijk nog twee zaken erg belangrijk als het op bedlinnen aankomt: duurzaamheid en kwaliteit. Johann Wannyn: “Het is bewezen dat je beter slaapt in bedlinnen van natuurlijke stoffen. Het is dan ook belangrijk dat je bedlinnen kiest van een goede kwaliteit, dat aangenaam aanvoelt en lang meegaat. Superduur hoeft dat trouwens niet te zijn, het is perfect mogelijk om duurzaam en mooi bedlinnen te vinden voor een correcte prijs.”

Dankzij het ruime aanbod vind je bij Mistral Home altijd bedlinnen naar de nieuwste trends. Duurzaam en kwalitatief, zodat je er nog jarenlang van kan genieten. Ontdek het volledige aanbod op www.mistralhome.com