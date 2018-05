Sexy spullen die het kwik de hoogte doen inslaan Margo Verhasselt

15 mei 2018

17u04 0 Nina Alhoewel we op een doordeweekse avond vaak veel meer zin hebben om thuis te komen en in de zetel te ploffen: het mag af en toe eens wat meer zijn. Een etentje en daarna naar de cinema, het is charmant, maar we moeten eerlijk zijn, ook wel een beetje gedateerd. Een avondje thuis met de juiste ingrediënten zorgt voor een avond vol vonken en vuur.

Dat Netfilx & chill niet de beste manier is om jullie liefdesleven een boost te geven, schreven we al. Dus het mag af en toe wel wat meer zijn. Een sexy outfit aan en een lekker geurtje op, soms is niet veel meer nodig om de toon voor een leuke avond te zetten.

April Morning, Love Stories

Jullie liefdesverhaal begint letterlijk met een lekker geurtje. Met een sensuele basis van muskus, wierook en sandelhout neemt een fris lentebriesje je mee naar een veld vol bloemen: jasmijn, viool, roos en lelie-van-dalen vormen de boventoon. Het parfum eindigt op een topnoot van peper om het geheel een spicy twist te geven.

Ontstaan vanuit Love Stories’ bekende mix & match aanpak, heeft dit parfum alles in zich waar het lingeriemerk voor staat. Sexy, zwoel en speels, en laat dat nu juist alles zijn waar we naar op zoek zijn op een leuke avond.

De Love Stories April Morning set van 50 ml + 7.5 ml kost 75 euro.

For love & lemons SKIVVIES Collection

Het kwik vliegt weer de hoogte in. Niet alleen buiten, ook in de slaapkamer kan de temperatuur behoorlijk stijgen. Zéker met de lingerie van For Love & Lemons. Voor de lente komen ze weer met een prachtige en vooral fleurige collectie die elke vrouw in haar kast wil hebben hangen. En geloof ons, ook je vriend gaat niet klagen wanneer je je een van deze topsetjes aanschaft.

For Love & Lemons SKIVVIES, Slip € 99, BH € 109.

Empreinte

Deze lingerie staat volledig in het teken van verleiding, en is tegelijkertijd majestueus en elegant. De opvallende grafische borduursels verrassen door hun ritme en verfijning. Je mag er zeker van zijn: deze modellen doen ongetwijfeld niet enkel jouw hart sneller slaan.

Empreinte, BH: € 93, Slipje: €,63.

Munio Wild Flowers

Deze handgemaakte kaars zal jullie woning vullen met de heerlijke geur van kruiden en bloemen. Wat mag je verwachten? Kaneel, lavendel, kruidnagel... En laat die nu allemaal een kalmerend en rustgevend effect hebben op ons lichaam, ontspan samen en geniet van de avond.

Munio, Wild Flowers Kaars, € 24,50.

Body Yogurt The Body Shop

Nog even opfrissen voor je hubby thuiskomt? The Body Shop heeft het perfecte middeltje. De Body Yogurts trekken meteen in en zorgen 48 uur lang voor een lichte hydratatie. Ze zijn perfect voor een ochtend- of avondritueel, of voor milde zomerdagen waarop je een plakkerig effect wilt vermijden. De bonus: je huid straalt het hele jaar door.

Daarnaast zijn ze nog eens volledig veganistisch én ruiken ze super lekker. De Body Yogurts zijn er in de vaste edities met Strawberry, Mango, Almond Milk, Moringa, British Rose en Banana (Limited Edition).

Body Yogurts, The Body Shop, € 10.