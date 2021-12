‘Sex and the City’-reboot op Streamz vanaf deze week: wat we nu al weten over Carries meest opvallende looks

Al maanden wachten fans van ‘Sex and the City’ op de reboot van hun geliefde reeks. Deze week is het eindelijk zover: ‘And Just Like That’ is vanaf 10 december te zien op Streamz. Over de plot is weinig bekend, want iedereen wil vooral weten in welke outfits hoofdpersonage en überfashionista Carrie Bradshaw zal verschijnen. Passen ze bij haar personage en bij de tijdgeest? Spotten we knipogen naar de oorspronkelijke serie? NINA’s modejournalist David Devriendt bespreekt nu al vijf opvallende looks.

In de late jaren negentig was Carrie Bradshaw de ultieme trendsetter. Wie van ons heeft nog nooit inspiratie gehaald uit een van haar talloze iconische looks? De vraag is: kan ze die status nog altijd waarmaken nu ze de vijftig voorbij is? De reboot van ‘Sex and the City’ – getiteld ‘And Just Like That…’ – zal het moeten uitwijzen.

De eerste beelden beloofden alvast veel goeds. Nochtans moet de serie het zonder Patricia Field, de gelauwerde oorspronkelijke styliste, stellen. Zij heeft het te druk met het tweede seizoen van ‘Emily in Paris’, ofte de ‘Sex and the City’ voor Gen Z. Haar taak wordt overgenomen door Molly Rogers, een van haar beste vriendinnen en een oud-collega van op de set van ‘Sex and the City’. Rogers kent het personage van Bradshaw dus door en door en aan haar om de legende zoveel jaren later eer aan te doen.

Quote De jonge Carrie genoot ervan om in cropped tops en met blote buik rond te lopen. Zal dat nu ook nog zo zijn? Modejournalist David Devriendt

De moeilijkheid daarbij is dat we duidelijk in andere modetijden leven dan in de jaren negentig. Toen vierden hedonisme en onbeteugeld consumentisme hoogtij, met bigger-than-life outfits en logomania. De laatste jaren is mode echter een pak minder schreeuwerig en ingetogener geworden. Er is meer aandacht voor duurzaam en bewust consumeren. Ook Covid drukt zijn stempel. Wat betekent dat allemaal voor haar fabuleuze kledingkeuzes?

Carrie is intussen ook een vijftiger geworden. De reboot komt er zeventien jaar na de laatste aflevering van de oorspronkelijke serie. Ook dat heeft zo zijn impact op haar garderobe. De jonge Carrie genoot ervan om in cropped tops en met blote buik rond te lopen. Zal dat nu ook nog zo zijn? Aan de hand van de nieuwe beelden lijkt van niet. Wat wel overeind blijft, is haar eclectische stijl en haar liefde voor experimenteren met kleuren en vormen. Het is nog altijd dezelfde Carrie, maar dan ouder en wijzer. Maak kennis met Carrie 2.0.

Look 1: De roze jurk

Volledig scherm Actrice Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw op de set van ‘And Just Like That’. © Photo News

De trend zal ze er niet mee zetten. Roze in al zijn schakeringen is al enkele jaren een hot topic in de mode, maar is meer dan ooit relevant. De kleur straalt vrolijkheid uit en doet het vooral in crisistijden extra goed. Zoals Marie Kondo het zou zeggen: it sparks joy.

Carrie droeg zoveel jaar geleden ook al veel roze, maar dan vooral in zachtere tinten (denk maar aan haar iconische tutu). Sindsdien is fuchsia en hot pink het steeds meer gaan overnemen. Toch voelt de look heel vertrouwd aan bij Carrie. Mede dankzij de riem waarmee ze haar taille insnoert. Een typische Bradshaw-stylingtrucje. Het is ook een knipoog naar de eerste film van ‘Sex and the City’, waarin ze hetzelfde kleinood al eerder droeg. Tezelfdertijd is het een wenk naar de onstopbare beweging van duurzaamheid en hergebruik. Wie anno 2021 een serie maakt waarin mode – nog altijd een van de meest vervuilende industrieën ter wereld - zo centraal staat, moet wel een statement maken dat we met zijn allen bewuster moeten omgaan met kleding. Een trendsetter als Carrie Bradshaw kan daar niet blind voor zijn.

Look 2: de korsetrok met vichyruiten

Volledig scherm Actrices Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw en Cynthia Nixon als Miranda Hobbes op de set van ‘And Just Like That’. © Reporters / Splash

In de oorspronkelijke serie droeg Carrie af en toe al ruiten, maar dan vooral houthakkersruiten. In deze look draagt ze vichyruitjes. De ginghamruit, zoals de vichyruit in Engelstalige landen wordt genoemd, is een klassieker in de VS. En vooral een die opduikt in tijden van nood. Na elke grote crisis beleefde de vichyruit een groot moment in de Amerikaanse maatschappij. Dat was zo na de grote beurscrash in 1929, na Wereldoorlog II, tijdens de oorlog met Vietnam, na de val van de Sovjet-Unie en zeker ook na de Grote Recessie in 2009 toen je het motief zag op tal van celebs.

De verklaring? Het is het vestimentaire equivalent van een psychologisch vangnet. Een veilige, klassieke en stabiele keuze in een wereld dat geplaagd wordt door onzekerheid. Ook na corona zal gingham terug opduiken. Voor komende winter is het al te zien bij Lacoste, Schiaparelli, Versace en Vivienne Westwood en dus ook aan het lijf van Miss Bradshaw. Sarah Jessica Parker liet al eerder weten dat de reboot zeker het onderwerp van Covid niet uit de weg zou gaan.

Wat deze ruitenrok minder veilig en – voorspelling! – tot een hit maakt, is het ingenaaide korset. Ook dat past helemaal in de tijd van nu. Waar korsetten vroeger vrouwen in een onnatuurlijk en vaak pijnlijk keurslijf dwongen, zetten ze nu net een schijnwerper op de lichaamsdelen waar vrouwen het meest trots op zijn. Met dank aan de body-positivitybeweging en rolmodellen als Kim Kardashian die ze gebruiken om hun vrouwelijke rondingen mee te accentueren.

Look 3: de linnen jumpsuit

Volledig scherm Actrice Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw op de set van ‘And Just Like That’. © Reporters / Cover Images

Vintage is een grote trend. Steeds meer vrouwen kopen preloved stukken, en vaak om ecologische redenen. Ook deze jumpsuit van Carrie 2.0 heeft al een heel leven achter de rug. Styliste Molly Rogers vond hem in Replika Vintage, een designerboetiek in Los Angeles, gespecialiseerd in resale stukken. Hij werd ontworpen door de Franse Claude Montana, die in de jaren tachtig naam maakte met zijn luxueuze creaties, en dit is geen uitzondering. De linnen jumpsuit straalt iets onbetwistbaar chics uit, met de brede, uitwaaierende pijpen en slepen. Terug een sterk stylingstaaltje! Zeker na de comfortdressing tijdens de pandemie zijn jumpsuits aan een comeback bezig. Zowel op de catwalks voor deze zomer en komende winter zijn ze niet weg te denken. Ze komen in allerlei uitvoeringen, van casual tot gesofisticeerd, van katoen tot linnen (duurzamer!).

Quote In de serie draagt Carrie een bloemenjas­je van onze eigenste Dries Van Noten. Zijn uitbundige prints passen perfect bij haar kleurrijke persoon­lijk­heid. Modejournalist David Devriendt

In de serie draagt Carrie het onder een bloemenjasje van onze eigenste Dries Van Noten. Zijn uitbundige prints passen perfect bij de kleurrijke persoonlijkheid van Carrie Bradshaw. Tegelijk zijn ze ook een boodschap van hoop (de Belgische ontwerper wil optimistische mode brengen), in tijden waarin New York zich probeert heruit te vinden post-Covid. Die joie de vivre zie je ook terug in de accessoires, met de dubbele handtassen en het hoedje. Geen verrassing daar! De vijftigjarige Carrie houdt dus nog evenveel van haar hoofddeksels en finishing touches als haar jongere zelf.

Look 4: De casual look

Volledig scherm Actrice Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw op de set van ‘And Just Like That’. © Photo News

Van alle tot nu toe bekende looks van Carrie is dit de minst tot de verbeelding sprekende. Om het met een understatement te zeggen. Op social media waren de comments niet mals. ‘Onderweldigend’, ‘saai’ en ‘ouderwets’. De vraag is: is dat dan zo slecht? Ook in de oorspronkelijke serie waren er genoeg momenten dat Carrie er niet tot in de puntjes gestyled bij liep en voor een meer casual look ging. Want nee, fashionista’s lopen er heus niet elke dag even piekfijn bij - ook dat is de realiteit van het leven. En als corona al iets geleerd heeft, is dat downdressing helemaal oké is en puur comfort ook voor iets telt.

Normcore is al jaren een trend. Waarom dan ook niet in de garderobe van New Yorks finest? Misschien voelt Carrie zich hier wat sipjes en reflecteert ze dat in haar outfit? Of voelt ze zich met de jaren ook steeds beter in minder uitgekiende outfits? Het is wachten op de serie voor het antwoord. De look is vrij minimalistisch en basic – best heel eigentijds, dus – maar de pastelroze overjas zorgt voor een kleurinjectie en de sandaaltjes voor een fun toets (Carrie loves her shoes). Ze zijn ook een knipoog naar de gloriejaren van ‘Sex and the City’, toen instapsandaaltjes de grote trend waren, en tegelijk zijn ze nu ook begeerd materiaal door millennials en Gen Z.

Al bij al dus een ensemble waar heel wat vrouwen zichzelf zullen in herkennen.

Look 5: de jazzy outfit

Volledig scherm © Reporters / Cover Images

Na maanden van lockdowns heeft iedereen zin in een feestje. Ook Carrie Bradshaw! Dat is duidelijk aan deze partylook met een hoog roaring-twenties gehalte. Kijk maar naar de florale motieven op de cardigan die meteen doet denken aan de art-decobeweging. Ook de jurk met kleurvlakken is eigen aan die tijd. Trendwatchers voorspelden al dat mode geïnspireerd op de jaren twintig weer zijn opwachting zou maken, in een modernere vorm weliswaar, en dat lijkt ‘And Just Like That…’ te beamen.

Opvallend is ook de Baguette-tas van Fendi met paarse pailletten. Fans zullen hem meteen herkennen. Het is een vette flashback naar een van de meest iconische scènes van de oorspronkelijke serie, toen Carrie overvallen werd op straat en gedwongen werd dezelfde tas af te geven. Pure nostalgie dus. En geen toeval, want de Baguette is sindsdien een onvervalste klassieker geworden, met meer dan tweeduizend modellen, en is hotter dan ooit. Zeker nu mode uit de jaren 2000 weer helemaal opduikt.

Deze outfit is een schoolvoorbeeld van revenge dressing, jezelf extra optutten als wraak voor al die maanden zonder grote, persoonlijke modemomenten. Wees maar zeker dat we deze exuberante mode massaal zullen terugzien tijdens de eindejaarsperiode, zeker na afgelopen jaar, toen kerst toch grotendeels gecanceld werd.

Lees ook: