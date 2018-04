Seppe Nobels geeft tips voor lekkere groenen op de bbq Liesbeth De Corte

19 april 2018

19u03 0 Nina De eerste zomerse week van het jaar is een feit, en dat vraagt om de eerste bbq van het jaar. Helaas zit vlees op de barbecue letterlijk en figuurlijk 'ingebakken' bij de Belgen. Groentechef Seppe Nobels van het immens populaire restaurant 'Graanmarkt 13' wil daar verandering in brengen.

"Ik kan of wil de wereld niet veranderen, maar ik wil mensen wel inspireren en laten zien dat het ook anders kan", zo steekt hij van wal. Zo raadt hij aan om hamburgers of worstjes eens te vervangen door pompoen, oesterzwammen of asperges. Tegelijk geeft hij nog zes andere tips om meer groenten op de bbq én op je bord te leggen.

1. "Echt alle groenten zijn geschikt voor op de barbecue. Zélfs sla. Je neemt een jonge krop sla, snijd die middendoor en legt die met de platte kant naar beneden op de grill. In enkele minuten wordt de sla goudbruin. Op smaak brengen met peper en zout of eventueel een dressing en voilà!"

2. "In plaats te genieten van een fris biertje tijdens het grillen, stop je een blikje speciaalbier tussen de kolen! Wanneer je het deksel sluit, loopt het blikje bier over door de hitte en op die manier stoom je je vlees en groenten en bekom je een specifieke smaak. Schol!"

3. Ga eens voor een andere soort sidedish dan de typische schijfjes komkommer of aardappelsalade. Spits -of witte kool bijvoorbeeld! Heb je een barbecue met deksel? Maak dan in de kool enkele sneetjes en stop er kaneelstokjes in. Laat de kool een hele nacht garen in de gesloten barbecue. Laat de kool de volgende dag afkoelen en pluk de buitenste – zwartgeblakerde – blaadjes er af. Of ga eens voor radijsjes, die worden minder pikant op de barbecue en behouden hun kleur.

4. Maak van barbecueën ook een feest voor de kinderen aan tafel. Hoe? Door bijvoorbeeld een appel in te pakken in klei en die in de kolen te leggen. Laat de kinderen hem nadien stuk slaan met een houten lepel en de appelmoes loopt er uit. Spektakel gegarandeerd!

5. Met de zomer in aantocht halen veel mensen hun barbecue-toestel van onder het stof. En dat terwijl we eigenlijk het hele jaar door kunnen BBQ’en. In ieder geval: volg altijd de seizoenen! Terwijl we in de winter voor bieten, knollen en schorseneren gaan, is het nu volop het moment voor de eerste lentegroenten: asperges, radijzen en paksoi.

6. Gooi niets (of niet teveel) weg. Het loof en de wortels van groenten zijn perfect eetbaar. Je hoeft dus echt niet enkel de venkelknol te gebruiken, ook het loof kan je fijnsnijden en over je gerecht strooien voor extra smaak en garnering. Net als het loof van radijsjes: heerlijk! Weet ook dat je van alle keukenkruiden en doorgeschoten groenten de bloemen kunt eten.

