Seksuologe over misschien wel het belangrijkste zintuig tussen de lakens. “Integreer het in je seksspel”

In Netflixserie ‘Obsession’ masturbeert een personage door aan de lakens te ruiken van zijn minnares. ‘Olfactofilie’ heet het, als geuren je seksueel opwinden. Onze neus is wel vaker bepalend voor ons seksleven, legt relatietherapeute Michelle Hufkens uit. En daar kan je je voordeel mee doen.

De Netflix-serie ‘Obsession’ houdt momenteel veel kijkers in spanning. In de thriller ontstaat er een verboden verhouding tussen William en zijn schoondochter, Anna, die verloofd is met zoon Jay. In het geheim hebben ze stomende seks, al moeten ze natuurlijk voorzichtig zijn dat ze niet door de mand vallen.

In een specifieke scène, in aflevering twee, zien we William ruiken aan de lakens waar Anna net in geslapen heeft. “Hij gaat zo op zoek naar haar geur”, zegt seksuologe Michelle Hufkens, die de serie ook volgt. “Eens hij haar aroma herkent, raakt hij zo opgewonden dat hij begint te masturberen en uiteindelijk klaarkomt.”

Is dit een fetisj? En wat typeert een fetisj? “Ontstaat wanneer je nog jong bent”

‘Olfactofilie’ heet dat, als een persoon seksueel opgewonden raakt door bepaalde geuren. Hufkens: “Binnen de wereld van fetisjen is dat een van de zovele voorkeuren die mensen kunnen hebben.”

“Zo’n fetisj ontstaat meestal in het begin van de seksuele ontwikkeling, wanneer iemand nog jong is. Een willekeurig iets kan gelinkt worden aan opwinding en seksuele gevoelens in het lichaam teweegbrengen. Dat kan gaan van een beeld, tot een materiaal, geur, ledemaat, kledingstuk. Noem maar op.”

“Bij veel mensen is die connectie met de seksuele prikkel zo sterk dat die een leven lang meegaat”, zegt de seksuologe. “Sommigen vinden het dan leuk om hun fetisj bij romantische relaties te betrekken, maar ze kunnen ook opwinding ervaren door andere prikkels. Voor andere mensen móét die prikkel er zijn om seksueel opgewonden te raken. Maar het is makkelijker om je partner te vragen om latexlaarzen voor je aan te doen, dan bijvoorbeeld een pamper.”

Geur heeft ook een impact op je emoties, nog meer dan andere prikkels

“In de scène zien we dat William seksuele opwinding ervaart door geur, maar tegelijk is dat een vorm van emotie-regulatie. Het personage is wanhopig om een glimp op te vangen van de persoon waar hij stapelgek op is, en haar geur is iets waar hij toegang tot heeft. Een toiletzak had het bij wijze van spreken ook kunnen doen.” (lacht)

Quote Een streling brengt iets teweeg in je lichaam, fysiek, emotioneel en mentaal, nog voor je je ervan bewust bent. Maar geur maakt die impact nog sneller. Seksuologe Michelle Hufkens

“Geuren kunnen wel effectief zorgen voor gevoelens van ontspanning, verbinding, erotiek en opwinding en ze kunnen ook een fantasie in je hoofd opwekken. Vergelijk het met feromonen: zonder dat we het goed en wel doorhebben, hebben die stofjes die een ander afgeeft een impact op onze binnenwereld.”

“We onderschatten soms het belang van geuren op ons als persoon: wij zijn daar allemaal heel gevoelig voor. Onze reukzin is een van de zintuigen waarmee we het snelst een verbinding tussen ons hoofd en ons lichaam maken. Muziek of een fijne streling, bijvoorbeeld, brengen ook iets teweeg in je lichaam, fysiek, emotioneel en mentaal, nog voor je je ervan bewust bent. Maar bij geur wordt die impact nog sneller gemaakt.”

Zo doe je er je voordeel mee tussen de lakens

Dat kan in twee richtingen gaan, legt Hufkens uit. “Als je ooit een traumatische ervaring meemaakte, ook al herinner je je ze niet meer, kan een geur je terugbrengen naar die situatie en bij je lichaam een traumarespons triggeren.”

Quote Misschien had je ooit een ongelofe­lijk goede one­nightstand. De geur die je toen rook, kan je later makkelijk opnieuw opwinden in een andere context. Seksuologe Michelle Hufkens

“Maar misschien had je ooit een ongelofelijk goede onenightstand en bepaalde een geurkaars hoe de kamer rook. Misschien had je ex-lief een heel fijn aroma. Of misschien hou je heel erg van het parfum dat je lief draagt. Ook die geuren zullen jouw emotionele en seksuele wereld beïnvloeden en kunnen je later makkelijk opnieuw opwinden en prikkelen in een andere context.”

“Nog handiger is het als je de zweetgeur van je partner lekker vindt. Er kunnen immers al eens onaangename geuren vrijkomen tijdens seks. Dat zou ook een vorm van olfactofilie kunnen zijn.”

