Seksspeeltjes mee op vakantie? Een Satisfyer Pro in je koffer kan je zuur opbreken in deze landen

De grote zomervakantie is in zicht en misschien wil je voor wat ‘extra genot’ op vakantie graag een seksspeeltje mee in de koffer. Let dan wel op, want jouw (vibrerende) hebbeding mag lang niet in alle landen de grens over.

Ik ga op reis en ik neem mee: een zonnebril, een bikini en mijn Satisfyer Pro. Of niet? Van dildo's en vibrators tot buttplugs en luchtdrukstimulators: de Vlaming experimenteert graag met allerlei hulpmiddeltjes in bed, blijkt uit een recente rondvraag bij 40.600 Vlamingen op Instagram.

Misschien is het dan ook niet vreemd dat we ons lievelingsspeeltje niet kunnen missen op reis. En toch... Als je deze zomer naar de volgende landen op vakantie gaat, laat je je geliefde hulpmiddel beter thuis.

Hier riskeer je zelfs een gevangenisstraf, waarschuwen advocaten reisrecht

In India zijn de regels omtrent seksspeeltjes niet eenduidig, laat advocaat reisrecht Pascal Nelissen Grade weten. Seksspeeltjes zijn er dus niet expliciet verboden. Maar het tentoonstellen of het delen van foto’s ervan wordt wel als ‘obsceen’ gezien in dit land, met uiteindelijk mogelijk ongewenste gevolgen. De kans dat je je speeltje hier dus door de douane krijgt, is heel klein, stelt het advocatenteam van Nelissen Grade.

Volledig scherm Het advocatenteam van mr. Pascal Nelissen Grade (midden boven). © rv

“Ook in Maleisië ziet men seksspeeltjes als ‘obscene objecten’ waarvoor je een hoge boete of een gevangenisstraf riskeert. Zowel in India en Maleisië zijn ook erotische boeken, figuren en zelfs tekeningen niet welkom.”

In Thailand is het bezit van een seksspeeltje volledig illegaal, aldus de advocaten. “Wanneer je betrapt wordt in het bezit ervan, kan je een boete van zo’n 1.600 euro krijgen en riskeer je zelfs een gevangenisstraf tot drie jaar.”

Op deze populaire huwelijks­reis­be­stem­ming nemen ze je seksspeel­tjes in beslag en kan je op het vliegtuig terug naar huis gezet worden. Advocaat Pascal Nelissen Grade

Ook in Saoedi-Arabië geldt er een verbod. “De straffen lopen daar op van tijdelijke verbanning voor buitenlanders tot een gevangenisstraf en zelfs zweepslagen. Saoedi-Arabië legt ook een verbod op voor foto’s van modellen in lingerie, bikini of zwempak, én op voorwerpen die op seksspeeltjes lijken.”

Een onverwachte en populaire bestemming voor pasgetrouwde koppels is de Malediven, maar daar vallen seksspeeltjes onder pornografie en zijn ze dus ook verboden. “Er staan geen geldboetes of gevangenisstraffen op, maar de speeltjes zullen wel in beslag genomen worden. Er bestaat zelfs een kans dat je weer op het vliegtuig richting huis wordt gezet”, zegt Nelissen Grade.

Volledig scherm © Oleg Breslavtsev/Getty Images

“In Vietnam is seksspeeltjes kopen en importeren dan weer illegaal. Ze zullen bijgevolg meteen in beslag genomen worden. Ook in het zonnige en hypermoderne Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten, zijn seksspeeltjes verboden. Je riskeert er zelfs een officiële vervolging voor.”

Een andere verrassende bestemming waarbij je best oplet, zijn de Verenigde Staten, waarschuwen de advocaten reisrecht. “Zo is in de Amerikaanse staat Alabama het verkopen van erotische producten illegaal.” Maar je mag je Satisfyer Pro of Pinguïn dus in principe wel meenemen. Ook als je van plan bent om te reizen naar de staat Texas mogen je speeltjes mee, maar als je er geen hoge boete of gevangenisstraf wil riskeren, mogen het er wel niet meer dan vijf zijn, aldus Nelissen Grade.

