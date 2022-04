Seks tijdens je menstruatie zonder ongelukjes? Dankzij deze vernuftige creatie kan het

Van de menstruatiecup heb je waarschijnlijk al gehoord. Je weet wel, dat kleine trechtertje dat je inwendig draagt en je menstruatiebloed opvangt, gênante ongelukjes voorkomt, goed is voor het milieu en pijnlijke krampen zou verminderen. Klinkt allemaal mooi, maar het kan nog beter. En dan komt de menstruatiedisc in het vizier. De menstruatiedisc is eigenlijk een variant op de menstruatiecup. Net zoals de cup, moet je ‘m ook squeezen voordat je ‘m inwendig inbrengt, vangt het je menstruatiebloed op én is het goed voor het milieu (lees: één disc vervangt zo’n 3000 tampons en maandverband).

Hoger en beter

Waarin de disc dan precies verschilt van de cup? Allereerst in het design. “Het ontwerp van een menstruatiecup is smal en hoog, terwijl een disc net breed en plat is”, legt professor en gynaecoloog Wilfried Gyselaers uit. Een disc absorbeert ook meer bloed dan een cup (zelfs vijf tot zeven keer meer dan een tampon). Daardoor kan je met één disc zónder hem te legen, makkelijk een hele dag overbruggen.

De disc trekt, in tegenstelling tot de cup, ook niet vacuüm. “Daardoor vinden veel vrouwen een disc makkelijker in gebruik, want als een cup scheef zit en het vacuüm ontsnapt, dan komt de cup los en ga je lekken. Die kans is kleiner bij een disc, omdat die heel mooi in je bekken zit.” Dat een disc niet vacuüm trekt, zou ook voor vrouwen met een spiraal voordelig zijn. “Maar dat is een theoretische veronderstelling”, zegt prof. Gyselaers. “Die stelt dat de cup, doordat die vacuüm trekt, het draadje van de spiraal mee naar beneden zou kunnen trekken. Maar dat maakte ik in de praktijk nog nooit mee.”

Al is de grootste troef van de disc toch wel dat je tijdens je menstruatie gewoon seks kan hebben, zonder dat er bloederige ongelukjes gebeuren. Prof. Gyselaers: “Een cup bevindt zich in het midden van de vagina, waardoor je het moet verwijderen wanneer je seks wil hebben. Een disc daarentegen zit rond je baarmoederhals en steunt eigenlijk op je schaambeen. Het zit dus hoger, waardoor je het kan laten zitten wanneer je seks wil hebben tijdens je menstruatie. Je voelt het niet en je zal ook niet bloeden, want de disc vangt nog altijd je menstruatiebloed op.”

Wie zoekt, die vindt

Al zijn er ook een aantal kanttekeningen. Doordat de disc geen verlengd uiteinde heeft, getuigden gebruikers al dat het soms moeilijker is om ‘m inwendig terug te vinden. “Maar dat is een kwestie van gewoon worden”, aldus prof. Gyselaers. “Je zal ‘m altijd terugvinden.”

Natuurlijk zijn ook ongelukjes nooit helemaal uit den boze. Het kan dus zijn dat wanneer je de disc fout vastpakt wanneer je hem verwijdert, hij toch gaat lekken. Tijdens het sporten (als je heel fanatiek beweegt, vooral) draag je ook best een back-up. De disc kan dan wel eens mee bewegen, waardoor een ongelukje toch om de hoek loert.

Al van 1994 op de markt, nu pas populair

Het is trouwens heel normaal als je nog nooit van een menstruatiedisc hoorde. In België en Nederland is het namelijk nog een onderbelicht recipiënt dat menstruatiebloed opvangt. Toch is het product al sinds 1994 op de markt en wordt het wereldwijd veel gebruikt, vooral in de Verenigde Staten.

“Maar ook bij ons wint de menstruatiedisc aan populariteit. Degenen die het gebruiken, vinden zo’n disc zelfs makkelijker dan een cup. Er zijn ook steeds meer voorstanders van milieuvriendelijke opties voor het opvangen van menstruatiebloed. En over het algemeen vinden vrouwen die vertrouwd zijn met het gebruik van zo’n cup of disc het een heel aangenaam product om te gebruiken wanneer ze menstrueren.”

Dubbel exemplaar

Een van de eerste producenten van de menstruatiediscs in de lage landen is het Nederlandse Bamboozy. Het bedrijf bracht twee soorten discs op de markt: maat M en maat L. Welke maat jij nodig hebt, is afhankelijk van hoe hoog jouw baarmoederhals zich situeert. Op haar website legt ze ook stap voor stap uit hoe je disc (die je koopt voor 19,95 euro) precies inbrengt en opnieuw verwijdert.

“Ik raad wel aan om er twee te kopen”, aldus prof. Gyselaers. “Zo kan je de ene disc de ene dag goed ontsmetten, terwijl je de andere draagt.”

