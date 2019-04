Zoveel geeft de Vlaamse bruid gemiddeld uit aan haar huwelijk Liesbeth De Corte

05 april 2019

13u03 0 Seks & Relaties Een huwelijk kost veel tijd en geld. Daar bestaat geen twijfel over. Maar hoeveel centjes geven we exact uit aan de ‘schoonste’ dag van ons leven? Eventsite Salino zocht het uit.

Salino voerde naar eigen zeggen het grootste trouwonderzoek ooit uit in Vlaanderen, en legde z’n oor te luisteren bij 1.500 pasgetrouwde dames en bruiden in spe. Daaruit kwam naar boven dat het perfecte trouwfeest een flinke duit kost. Gemiddeld € 15.877 om precies te zijn. Vooral de locatie, het eten en drinken, de decoratie, dj of band en de trouwkledij nemen een grote hap uit het budget. Zo’n 40% gaat achteraf zelfs niet op huwelijksreis. De belangrijkste reden? Ze zijn eventjes blut.

Het plannen van het huwelijk kost dan ook heel wat tijd. De meerderheid doet er iets langer over dan een jaar om alles tot in de puntjes te regelen. 16% heeft zelfs meer dan 2 jaar nodig, terwijl een luttele 2% alles op 1 tot 3 maanden geregeld krijgt.

Bridezilla’s

Je zou verwachten dat er bij al dat georganiseer best wat stress komt kijken, maar volgens de koppels valt dit best mee. Amper 1 op de 4 zegt ruzie te maken in de aanloop naar hun grote dag. 85% van de vrouwen ontkent trouwens een Bridezilla te zijn. Of dit echt klopt, daar hebben we zo onze twijfels bij, aangezien sommige mensen misschien niet eerlijk aangeven in een enquête of ze kibbelen of niet ...

Voor al het harde werk krijgt het pasgehuwde koppel gelukkig wel iets terug (naast een geslaagde trouwdag). Gemiddeld ontvangen ze € 7.188 aan cadeaus op hun huwelijksdag. Gasten geven gemiddeld € 49,96 uit aan een geschenk voor het gelukkige paar.

Traditie troef

Daarnaast gaan we er vaak vanuit dat het huwelijk een heuse transformatie heeft ondergaan: koppels dromen van een Pinterestwaardige ceremonie in een bos of - waarom ook niet - in het buitenland. En toch blijven sommige dingen wél hetzelfde.

Volgens de studie is het bij heterokoppels in 89% van de gevallen de man die een knieval maakt. Ook naar de schoonouders gaan om de hand van de partner lijkt iets uit een ver verleden. Toch? Nee hoor: 42% doet dit nog steeds. Opvallend is dat het vooral mensen tussen 20 en 25 jaar zijn die eerst toestemming vragen.

Ook winter weddings lijken een heuse hype. In realiteit komen ze nog niet zo vaak voor. Zo blijven augustus en juni de populairste maanden om in het huwelijksbootje te stappen. En tijdens de huwelijksnacht slapen we het liefst van al ... Thuis. 56 % kiest dus voor de geborgenheid van de eigen woning. Hoezo het kot afbreken op hotel?

Fails

Toch een beetje stress? Dat is nergens voor nodig, zeggen de bruiden. Als er toch iets misloopt, kan je maar één ding doen: ermee lachen. Om het goede voorbeeld te geven, sommen de vrouwen op wat er op hun eigen feest is misgelopen.

- “De fotografe was dronken en probeerde de mannelijke gasten te verleiden. Terwijl hun vrouw erbij stond.”

- “Onze dj kondigde de verkeerde naam aan. Gelukkig had hij die van mijn man wel juist.”

- “Ik stapte op het einde van mijn feest in een kapot glas. Ik moest uiteindelijk naar het ziekenhuis om de wonde te laten naaien. In totaal kreeg ik 4 hechtingen ...”

- “Om 4 uur ‘s nachts was onze dj knock-out, waardoor we zelf maar plaatjes moesten draaien.”

- “Mijn grootvader riep dronken: ‘Ik geef jullie 2 maanden’. Terwijl we al 7 jaar samen zijn.”

- “Op mijn vrijgezellen was er een stripper. Tijdens het trouwfeest werd er een kort filmpje getoond van mijn vrijgezellen. De stripper kwam dus ook in beeld... Iedereen zag hoe ik slagroom van zijn borst likte (ook mijn schoonfamilie dus). Ik zakte door de grond van schaamte.”