Zonder blozen praten over seks: experts vertellen hoe het moet Margo Verhasselt

23 oktober 2018

13u02

Bron: Bustle 0 Seks & Relaties Let’s talk about sex, baby. Een avontuurtje onder de lakens, we komen er haast overal mee in contact. ‘s Avonds tijdens het kijken van een film, aan het bushokje waar de reclame soms wel heel sensueel is en waarschijnlijk ook wel zelf wanneer we in bed kruipen. Maar toch wordt er niet gemakkelijk in detail over ‘de daad’ gepraat. Krijg jij ook spontaan rode wangen in plaats van rode oortjes? Zo los je het op.

Als het op seks aankomt, doen we ons vaak erg stoer en zelfzeker voor, al is dat vaak toch niet het geval. Mensen praten er niet graag over, zelfs niet met hun partner. “Cliënten waarmee ik praat hebben het me al vaak verteld: ze praten niet graag over seks omdat ze bang zijn dat hun partner hen maar raar gaat bekijken als ze iets voorstellen”, vertelt Sunny Rodgers, seksuoloog aan lifestylewebsite Bustle. “Sommigen voelen zich geïntimideerd wanneer het over seks gaat en willen het dan ook niet bespreken met hun geliefde. Mensen vermijden het gesprek omdat ze bang zijn van afwijzing.”

Maar over seks praten is vaak cruciaal voor een gelukkig en gezond seksleven. Dus het is niet slecht om jouw verlangens uit te spreken, of je dat nu bij je partner of iemand anders doet. Geeft het idee alleen al jou een ongemakkelijk gevoel? Zo breng je daar verandering in.

Bekijk het als een gewoon gesprek

Veel mensen voelen zich kwetsbaar als seks aangehaald wordt in een conversatie. Alsof ze zichzelf klaarmaken om vernederd te worden. Experts menen dat het begin start bij hoe je het onderwerp bekijkt. Begin aan het gesprek met een nieuwsgierige instelling en hou in je achterhoofd dat dit een gesprek is waarbij jullie beide voorstellen doen om iets nieuw uit te proberen. “Als je op een nieuwsgierige manier aan het gesprek begint, sta je meer open voor dingen in plaats van je erg verdedigend op te stellen”, legt Dr. Holly Richmond, sekstherapeut uit. “Hoor je iets dat je ook eventueel wel wil proberen, dan is dat het moment om je eigen fantasieën aan te halen. Vaak heeft praten over seks een heel goed effect op het seksleven van koppels.”

Praat er eerst over met vrienden

Vind je het nog steeds te intimiderend om met je partner over ‘de daad’ te praten? Praat er dan eerst over met iemand anders, een goede vriend bijvoorbeeld. “Het is volstrekt normaal dat je over je seksleven praat met goede vrienden”, meent klinisch seksuoloog Rena McDaniel. “Er hangt nog wat taboe rond over seks praten met je vrienden, zeker bij vrouwen. Maar erover praten met hen is een goede manier om druk weg te halen van het onderwerp.”

Vertrouw op technologie

Apps? Die heb je tegenwoordig voor werkelijk alles. Is het nog steeds te moeilijk om een gesprek aan te knopen? Probeer dan een app uit die kan helpen het ijs te breken. De app Kindu maakt het bijvoorbeeld al een stuk gemakkelijker. Swipe Tindergewijs naar links bij de dingen die je niet wil doen, en naar rechts bij wat je wel spannend lijkt. Zijn jullie allebei te vinden voor een vrijpartij in de douche? Dan krijg je een notificatie. En geen zorgen: als jullie niet helemaal op dezelfde lijn zitten, komt hij die gekke fetisj toch nooit te weten.