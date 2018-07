Zon, zee, strand en seks: realistische tips voor een zomerse vrijpartij Liesbeth De Corte

08u34 0 Seks & Relaties Tijdens de zomer schieten de temperaturen de lucht in en ook tussen koppels kan het er heter aan toegaan. Zeker op vakantie durft de passie al eens op te laaien. Wij sommen alvast enkele tips op die dan écht van pas kunnen komen.

Laten we meteen eerlijk zijn: doorheen het jaar gedragen de meesten van ons zich niet als wilde konijnen. Na het prille begin van je relatie tempert je zin in seks, dat is doodnormaal. En meer dan eens hebben we ook last van stress, vermoeidheid of een gevoel van gejaagdheid, stuk voor stuk factoren die je seksleven geen deugd doen.

Maar tijdens een vakantie kan daar al eens verandering in komen. Die vervelende factoren vallen weg en een mens voelt zich al eens wat vrijer, wat kan resulteren in enkele zomerse stoeipartijen. Daarom hebben we 6 tips verzameld die in het heetst van de strijd nog nuttig kunnen zijn. Bezint eer ge begint!

Op het strand

Dé clichéplek om tijdens de zomermaanden te rollebollen: het strand. In Hollywoodfilms wordt dit steevast romantisch voorgesteld, inclusief een ondergaande zon die gevolgd wordt door een prachtige sterrenhemel. Zucht. Maar in realiteit word je omringd door andere strandgangers, ligt het strand bezaaid met pijnlijke schelpen en plastic en kruipt het zand op plaatsen waar je dat ab-so-luut niet wilt.

Om die redenen staat een vrijpartij op het strand helemaal onderaan ons to-dolijstje, maar soit. Heb jij er toch je zinnen op gezet? Zoek dan een verlaten duin op en neem een gigantische handdoek, of nog beter: een tapijt, mee. En wat je ook doet: laat achteraf geen afval achter.

In het water

Of het nu onder de douche, in een privézwembad, in een jacuzzi of lekker openbaar (wij oordelen niet) in de zee is: bij hete temperaturen is wat verfrissing altijd welgekomen. Maar of dit ook veilig is? Water in de zee bevat massa's bacteriën die tijdens het gerampetamp een weg kunnen vinden naar de vagina, waar ze infecties kunnen veroorzaken die je liever niet ziet woekeren. Zwembadwater bevat dan weer een berg chemicaliën die voor irritatie kunnen zorgen.

Daarnaast is er nog een praktisch probleem. Door het water wordt de natuurlijke vochtigheid bij de vrouw weggespoeld, wat voor pijnlijke wrijving zorgt. Zelfs in de douche! Onder water kan je dus zo veel stoeien als je wil, maar de echte actie hou je beter voor drogere oorden.

In de auto

Tijdens een roadtrip de ramen opzetten en je haren laten meewaaien met de wind. Heerlijk, en ook best sexy om je lief zo te zien zitten achter het stuur. Wanneer 'de goesting' te groot wordt, zoek je best zo snel mogelijk een rustig plaatsje. (Lang leve de gps.) Hou rekening met de beperkte bewegingsvrijheid van je vierwieler. Zelfs al kan je enkele zetels neerklappen, toch is het wijs om niet de hele Kamasutra uit te proberen.

Op het moment suprême staat je hoofd er waarschijnlijk niet naar, maar vergeet ook niet om de handrem op te zetten. En wie een autoscène à la Kate en Jack in Titanic wil voorkomen, draait best zijn vensters een beetje open.

In de tuin

Blijf jij dit jaar lekker thuis? Proficiat, dan ben je helemaal mee met de hype van de staycation. Je kan natuurlijk letterlijk in bed duiken, maar als het wat spannender mag zijn, kan je kiezen voor een nummertje in de buitenlucht.

Wie z'n buren te vriend wil houden, reserveert de seksuele exploten best voor 's avonds laat en beperkt het luid gekreun tot een minimum. Anders kan dit de volgende dag tot zeer gênante gesprekken leiden.

In de sauna

Sommige mensen dromen wel eens van een vrijpartij in een sauna. Het summum van heetheid, zie je? Al begrijpen we zelf niet goed waarom. Goed, in vele gevallen zit je naakt naast elkaar, maar je hebt je lief toch al vaker in adams- of evakostuum gezien?

Bovendien zweten jullie je na een tijdje de pleuris en beginnen al je ledematen te plakken door de vele zweetdruppeltjes. Je lichaam is helemaal ontspannen en relaxed, en waarom zou je daar in godsnaam verandering in willen brengen? Daarom hebben we eigenlijk maar een raad. Doe. Het. Niet.

In de weide natuur

Wie het woord bospoeper zegt, denkt spontaan aan Van Vlees en Bloed. Deze hilarische reeks heeft ongetwijfeld op je lachspieren gewerkt, maar het heeft er ook voor gezorgd dat meer mensen de weide natuur in durven trekken voor een deugddoende vrijpartij.

Hoor jij tot dat zooitje ongeregeld? Dan kunnen we je hetzelfde advies geven als bij de strandpoepers. Zoek een rustig plekje zonder voorbijgangers en neem een picknickdeken met je mee. Kwestie dat je tijdens je uitgebreide knuffelpartij niet lastig gevallen wordt door vervelende grassprieten en nieuwsgierige insecten.