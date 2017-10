Zo zien vrouwen eruit voor, tijdens en na het bereiken van hun hoogtepunt C.D.

Bron: Women's Health Magazine 23 Thinkstock Seks & Relaties Onze wederhelften weten als geen ander wat voor gezichten we trekken tijdens de climax, maar voor ons blijven die blikken een groot mysterie. In een poging om de barrières rond vrouwelijke seksualiteit (en meer specifiek het vrouwelijke orgasme) te doorbreken, nodigde fotograaf Marcos Alberti 22 vrouwen uit voor de lens van zijn camera. Het resultaat zijn vier foto's van elk van hen voor, tijdens en na hun orgasme.

The O Project is een initiatief van de Braziliaanse fotograaf Marcos Alberti en seksueel welzijnsorganisatie Smile Makers om de barrières rond vrouwelijke seksualiteit (en meer specifiek het vrouwelijke orgasme) te doorbreken. Alberti wil met The O Project vrouwen over de hele wereld aanmoedigen om vrij en zonder schaamte te praten over orgasmen.

'Tijdens de eerste meeting met Smile Makers kwam ik op het idee om het vrouwelijke orgasme op een realistische manier in beeld te brengen. Geen acteerwerk, make-up of Photoshop. Gewoon zoals het is in het echte leven', legt Marcos Alberti uit.

22 vrouwen afkomstig uit alle hoeken van de wereld, sommige van traditioneel conservatieve landen zoals China en Singapore, werden gevraagd te masturberen voor de lens van de camera. Om die ervaring zo aangenaam mogelijk te maken, werd alles onder de taille verborgen voor zowel de camera als de fotograaf.

Het resultaat zijn vier foto's van elke vrouw voor, tijdens en na het bereiken van haar hoogtepunt. En eerlijk is eerlijk: de vrouwen zien er na die climax opvallend gelukkiger uit. Des te meer redenen om voor eens en voor altijd het taboe te doorbreken!

Bekijk hier alle foto's van The O Project.