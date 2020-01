Zo voorkom je dat je als koppel uit elkaar groeit, net als Koen en Valerie Margo Verhasselt

20 januari 2020

15u48 0 Seks & Relaties Koen Wauters (52) en Valerie De Booser (40) zetten een punt achter hun huwelijk. Na zeventien jaar en twee kinderen zijn ze uiteengegroeid en gaan ze elk hun eigen weg. Hoe komt het dat zoveel koppels er na een lang parcours samen de brui aangeven en beter nog: hoe voorkom je dat het bij jou gebeurt? Relatietherapeut en klinisch seksuoloog Chloé De Bie legt uit.

Koen Wauters en Valerie De Booser gooien de handdoek in de ring. Jaren lang waren ze het favoriete koppel van Vlaanderen en vooral een voorbeeld voor velen. Maar toch liep het mis en dat is niet abnormaal meent De Bie. “Iedere relatie gaat doorheen een paar fases”, steekt De Bie van wal. “In het begin kennen we die typische verliefdheid. Je leert elkaar kennen en bent helemaal hoteldebotel. Alles is spannend en je wil niet van elkaars zijde wijken: niets is te veel en je gaat in het midden van de nacht nog naar elkaars appartement om elkaar toch nog vijf minuutjes te kunnen zien. Maar helaas gaat die verliefde periode ook snel over”, legt De Bie uit.

“Na de ‘we-kunnen-elkaar-niet-missen-periode’ leer je elkaar in een ander daglicht kennen en dan steken ook de mindere kantjes de kop op. Dan gaan we een keuze maken: ga je verder met je partner ook nu je weet dat die toch niet zo perfect is? Zo ja, dan plannen koppels hun toekomst uit. Voor de meerderheid is dat nog steeds: kindjes, een huis kopen of samenwonen. Kiest het stel voor kinderen? Dan gaan we verder met de volgende uitdaging, een opvoeding en vooral het zorg dragen voor kinderen. Het is misschien heel cru, maar ik zeg altijd: “Het slechtste wat je voor een relatie kan doen, is kinderen krijgen.” Hoe gemeen dat ook klinkt, er is wel een uitleg voor. Plots moet je je aandacht verdelen en heb je gewoon minder tijd voor elkaar. En dan plots, zoals bij de knip van een vinger, zijn de kinderen een pak groter en zelfstandiger. Dan ben je als ouder opnieuw veel meer op elkaar aangewezen. Dan komt het moment waarop mensen beseffen dat ze uit elkaar gegroeid zijn en niet meer dezelfde persoon zijn als aan het begin van de relatie. Op dat ogenblik moet je jezelf de vraag stellen: vinden we elkaar nog leuk genoeg, kunnen we nog met elkaar samenleven en willen we dat ook effectief?”, verklaart De Bie.

Is de beslissing negatief? Dan weegt dat vaak niet alleen door op het koppel. “We zien vaak dat wanneer een sterk koppel uit elkaar gaat, mensen zichzelf een spiegel gaan voorhouden. Mensen vergelijken zichzelf graag. Zien ze dat het bij een koppel waarvan zij overtuigd waren dat het perfect zat niet lukt, dan kan het wel eens zijn dat ze zich dat plots persoonlijk aantrekken.”

Oude liefde

De relatietherapeut wijst ook op het feit dat we steeds langer en gezonder oud zijn. “Vroeger, lang geleden, was je oud op je 40ste. Je moest bij wijze van spreken je partner verdragen tot dan. Nu, worden we sterker en ouder mede dankzij de geneeskunde en kan het wel eens zijn dat we zo’n 70 à 80 jaar met iemand doorbrengen. Dat is niet evident.” Zeker niet wanneer je beseft dat een mens iedere dag verandert. “Hoe langer je samen bent, hoe meer je qua karakter en persoon gaat veranderen”, benadrukt De Bie. “Dan komt er ook steeds vaker de mogelijkheid dat je op een dag beseft dat die o zo goede match nu toch niet meer zo geweldig is.”

Maar het eind van een relatie moet niet altijd gepaard gaan met tranen en liters ijs, vindt De Bie. “Het is oké om er een punt achter te zetten. Je moet niet vasthouden aan de gedachte van: “Ik heb mijn belofte gemaakt, ik moet die houden tot het bittere eind.” Ik bewonder Valerie en Koen voor hun keuze, je moet op een bepaald punt kunnen zeggen dat het niet meer gaat.”

Hoe voorkom je dat het zover komt? Ook daarbij weet De Bie raad:

1. Ga meer (en blijf) tijd maken voor elkaar: ga op dates, trek er samen op uit (zonder vrienden of koters) en neem die tijd niet voor lief. Het is erg belangrijk om nog steeds qualitytime te hebben met z'n tweetjes.

2. Blijf elkaar verrassen en moeite doen. “We beschouwen elkaar vaak als vanzelfsprekend en dat is zo jammer. We kruipen al snel thuis met vettig haar in onze onesie onder een dekentje en verwachten dan dat onze partner ons supersexy vindt. Wees eerlijk, zou jij dat op dat moment ook vinden? Neen? Doe dan af en toe wat meer moeite.”

3. Communiceer. “Ooit kwam hier een koppel langs waarvan de ene altijd broccoli maakte, omdat die dacht dat de andere dat supergraag at, terwijl het tegenovergestelde waar was. Zo'n misverstanden kan je vermijden door simpelweg te praten. Als je zo lang samen bent, ga je er inderdaad van uit dat je haast alles over elkaar weet. Maar op 20 jaar tijd kan je al eens iets nieuws leren kennen of iets beu raken. Blijf nieuwsgierig. Dat is een sleutelwoord. Ga er niet vanuit dat je iets weet, vraag elkaar nog elke dag uit.”

4. Seksueel kan je naar vernieuwing zoeken. “Dat is geen must, ik zeg altijd: een goeie spaghetti kan zeker smaken, maar het kan zeker geen kwaad om af en toe eens een andere soort pasta uit te proberen. Hetzelfde hierbij: veronderstel niet dat omdat je partner zoveel jaar geleden iets fijn vond, dat nu ook het geval is. Ouder worden heeft een effect op ons lijf én op onze goesting.”

Tot slot trapt De Bie nog een open deur in. “Kijk, er bestaat jammer genoeg nu eenmaal geen formule tot succes. Je moet blijven investeren in elkaar en de relatie en beseffen dat jij anders bent dan twee weken geleden en dat dat bij jouw partner ook het geval is. Of je hen op deze manier ook graag kan zien, die keuze is aan jou.”

Meer tips van Chloé? Volg haar op Instagram.

Lees binnen HLN+:

Koen en Valerie, van mooie tijden naar moeilijke dagen