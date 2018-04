Zo vermijd je afgezaagde klassieke ruzies met je partner Jolien Meremans

02 april 2018

15u14

Bron: The Guardian 0

Elk koppel kent zijn ups en downs en woordenwisselingen steken dan ook af en toe de kop op. Het is wel belangrijk dat die kleine conflicten niet escaleren en ze steeds opgelost raken. Om de klassieke ruzies in de toekomst te vermijden, lijsten we een aantal geheimpjes op.

Focus op wat wel werkt.

Als je de 'negativiteitscyclus' wil beëindigen, maak dan een lijst van de mooie dingen die je partner doet, hoe klein ze ook mogen zijn. In plaats van te focussen op wat je ergert, verhoog je de waarde van de kleine goedbedoelde gebaren van je partner. Sterker nog, maak een deal elke keer wanneer jullie iets goed doen voor elkaar. Het zal jullie motiveren sneller woorden om te zetten in goed daden.

Wees kwetsbaar

Vaak houdt een kritiek een verscholen wens in. Als je zegt: "Je bent altijd aan het voetballen met je vrienden", dan bedoel je: "Ik wou dat je bij me was." Probeer te vragen wat je wilt, maar houdt er tegelijkertijd ook rekening mee dat je wens niet altijd wordt volbracht.

Vermijd cliché beschuldigingen

Zinnen als "Je doet nooit… en "je ben altijd…” zijn geladen met een hoop negativiteit. Luister naar het verschil tussen "Ik zou het leuk vinden als je vanavond de afwas kon doen, ik ben erg moe" en "Je doet nooit de afwas!"

Luister goed

Neem een korte pauze wanneer je partner je verwijt. Wanneer we ons in ‘kritische modus’ bevinden, nemen we zelden de tijd om na te denken. Denk aan het volgende: waarom ben ik boos? Wat wil ik? Neem verantwoordelijkheid voor wat je voelt en benoem het op de juiste manier.

Gebruik de Avatar-benadering

In de film Avatar van James Cameron wordt "I see you" gebruikt als een groet voor Pandora. Wanneer je jezelf kunt openstellen en je partner echt kunt 'zien', in de spirituele en verbonden zin van het woord, is de kans groot dat je meer begrip hebt voor de situatie.

Denk aan Rumi

De 13de-eeuwse Perzische dichter schreef: "Verhef je woorden, niet je stem. Het is regen die bloemen laat bloeien, geen donder". Een relatie kan niet bloeien als er constant wordt geroepen. Probeer je verontwaardiging te fluisteren of probeer op een rustige en normale manier met elkaar te communiceren.