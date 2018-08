Zo toon je volgens experts dat je een serieuze relatie wil Margo Verhasselt

02 augustus 2018

10u10 0 Seks & Relaties Daten in tijden van datingapps is niet gemakkelijk. Je kan als het ware in een catalogus rondkijken naar singles en aan het swipen gaan wanneer je iets moois ziet. Hoe bewijs je nog dat je trouw bent wanneer ontrouw soms maar een 'swipe' buiten handbereik ligt?

Een datingapp verwijderen? Ben je gek? Je kan evengoed meteen een witte jurk aantrekken en je ja-woord geven. Al kan je dat best wél doen om te bewijzen dat je het met iemand meent, beweren relatie-experts.

"Een datingapp verwijderen toont aan dat een persoon het meent met degene waarmee ze in een relatie zijn," legt relatiepsycholoog Madeleine Mason Roantree uit aan The Independent. "Dat toont aan hun partner dat ze in een 'exclusieve relatie' zijn." Wat er meteen ook voor zorgt dat de partner minder bang moet zijn voor ontrouw.

Datingcoach James Preece is het daarmee eens en beschrijft het als een belangrijke stap. "Je maakt duidelijk dat je vanaf nu alleen nog maar oog hebt voor elkaar," legt hij uit. Het is een manier om aan je partner te tonen dat 'de zoektocht voorbij is'.

Maar zoals altijd is timing belangrijk. Een datingapp te vroeg verwijderen kan dan weer te enthousiast overkomen en je liefste wegjagen. Zo wordt aangeraden na de eerste week van jullie prille relatie de apps nog op je telefoon te laten staan. Deel je de lakens met elkaar en maak je plannen voor de toekomst? Dan is het tijd om op de deleteknop te duwen.

Interesse

Kies je toch om de apps te houden? Dan kan je je lief de indruk geven dat je niet 100% interesse in hem of haar hebt. "Het is een beetje vergelijkbaar met de sleutels bijhouden van een oud appartement wanneer je al samenwoont. Het geeft de indruk dat je een snelle uitweg zoekt," legt Mason uit.

Daarnaast is het ook positief voor degene die de apps verwijdert. Je gaat betere conversaties met je partner hebben omdat je geen afleidingen meer hebt. "Wanneer je stopt met anderen te praten, ga je psychologisch een klik maken. Er komt ruimte in je hoofd om je te concentreren op wat je al hebt."

Je wil ook je partner niet het gevoel geven dat je iets tekortkomt. Wat je wel gaat doen wanneer je het swipen nog in je vingers houdt tijdens jullie relatie.