Zo seksistisch en ouderwets is 'Sex and the City' echt TVM

17u42

Bron: ELLE 0 screenshot SATC Seks & Relaties Toen 'Sex and the City' 19 jaar geleden voor het eerst werd uitgezonden op tv, was de serie baanbrekend in vele opzichten. Alle vier de hoofdpersonages zijn vrijgevochten vrouwen, ze werken en zijn niet afhankelijk van een man en ze rijgen de onenightstands aan elkaar zonder zich daar schuldig over te voelen. Maar ondertussen is de serie natuurlijk flink verouderd en hoewel ook wij nog met plezier terugkijken, zijn lang niet alle verhaallijnen en uitspraken nog zo vooruitstrevend als vroeger. Integendeel.

En zoals dat gaat in 2017 werd er een hashtag uitgevonden om ons hierop te wijzen, maar dan op een ludieke manier. #WokeCharlotte komt van de Engelse term Wokeness die verwijst naar het bespreken van hardnekkige problemen in onze maatschappij zoals racisme, seksisme en machtsmisbruik. #MeToo is er het perfecte voorbeeld van. In dit geval is het Charlotte (één van de hoofdpersonages uit 'Sex and the City') die de ongelijkheid tegengaat.

Het werkt als volgt: wanneer iemand in de serie iets ongepast zegt, legt ‘Woke Charlotte’ uit waarom de opmerking niet door de beugel kan. Zegt Carrie dat ze niet in biseksualiteit gelooft, legt ‘Woke Charlotte’ uit waarom je dat nooit luidop mag zeggen. Dat gebeurt in de vorm van – hoe kan het ook anders – memes, die een nog nobele onbekende persoon maakt. En hoewel dit natuurlijk allemaal op een ludieke manier gebeurt, is de boodschap erachter doodserieus. Het initiatief wordt dan ook door talloze (inter)nationale media zoals Refinery29, ELLE en Dazed & Confused toegejuicht.

All I want for Christmas is #WokeCharlotte 💞@everyoutfitonsatc #iwontevenaskforsnow #bestthingontheinternet #satc #charlotteyork #CharlotteWokenblatt #lovelovelove #lovethis Een foto die is geplaatst door null (@monstermarte) op 03 dec 2017 om 21:34 CET

On this deeply problematic holiday, #WokeCharlotte is here to remind us that racism is never ok and failing to address it directly is what allows it to continue. Plus, you know that Bunny voted for Trump. (S4/EP12) #CharlotteWokenblatt #BunnyMacDougal #ThanksgivingMuse #MandarinBaby #PearlMoment Een foto die is geplaatst door null (@everyoutfitonsatc) op 23 nov 2017 om 22:05 CET

#wokecharlotte for President 🇺🇸🙏🏼 Een foto die is geplaatst door null (@dameproducts) op 19 dec 2017 om 16:14 CET