Zo maak je een succesvol en smaakvol Tinderprofiel – tips van 3 single redacteurs Timon Van Mechelen

12 juni 2019

10u05 0 Seks & Relaties Of je nu op Tinder actief bent om de ware liefde te vinden of vooral links en rechts swipet als tijdverdrijf, zijn er een aantal dingen die je als man beter achterwege laat op de dating-app. Tenzij je graag eindigt als screenshot die rondgaat onder vrienden om eens goed mee te lachen. 3 vrijgezelle redacteurs, nog steeds actief op Tinder of in het verleden, geven tips om een succesvol profiel te creëren.

Op datingapps zoals Tinder draait alles om de eerste indruk. Oppervlakkig maar anderzijds ook logisch, aangezien je enkel op basis van een aantal foto’s en een korte biografie beslist of je met iemand op date gaat of niet. Uit onderzoek blijkt wel dat vrouwen doorgaans hun potentiële matches uitvoeriger bestuderen voor ze naar rechts swipen. Mannen doen dat pas wanneer ze daadwerkelijk een match hebben. Desalniettemin blijft die eerste indruk belangrijk en daar hebben wij als ervaringsdeskundige swipers enkele tips voor.

(Niet) doen qua foto’s

De allerbelangrijkste regel is dat je minstens 2 foto’s van jezelf moet hebben en liever nog meer, maar in ieder geval nooit slechts 1. Het lijkt dan alsof je een nepprofiel hebt, wat je kansen op een match volgens ons reduceert tot 0%. Ook al gaat het om 1 hele knappe foto.

Alleen wazige foto’s hebben, is ook zo’n afknapper. In 2018 was 84% van de Belgische consumenten in het bezit van een smartphone, een geldig excuus voor onduidelijke foto’s heb je dus niet meer. Met onduidelijk bedoelen we wazig qua scherpte, maar ook als je niet duidelijk herkenbaar bent. Denk aan - de erg populaire - groepsfoto’s op festivals of andere foto’s met vrienden. Het moet in ieder geval duidelijk zijn om wie het gaat. Als je geen goede foto’s van jezelf hebt, vraag dan aan een vriend of vriendin om er enkele te maken de volgende keer als jullie afspreken. Vermijd (te veel) selfies, daardoor kom je een beetje zelfvoldaan over. Als het niet anders kan, neem dan vooral geen foto vanuit kikkerperspectief. Een dubbele kin staat niemand goed.

Verder doen ook foto’s in bloot bovenlijf het slecht (zeker in de fitness), poseren met een vrouw (zelfs al gaat het om je zus of nichtje) is ook niet aangeraden en ook alleen foto’s van jezelf in één en dezelfde outfit en dus op één dag genomen, komt louche over.

Wat dan weer wél werkt zijn foto’s waarop je lacht, poseren met een schattig huisdier of eventueel een baby (schrijf er dan wel even bij dat het niet om jouw nageslacht gaat, of net wel) en foto’s waarop je laat zien dat je een originele persoonlijke stijl hebt.

(Niet) doen qua biografie

Noodzakelijk vinden wij een biografie niet, maar als je er toch één wil schrijven, denk je er maar beter goed over na. Jij mag dan wel van jezelf vinden dat je bijvoorbeeld vriendelijk of grappig bent, 5 foto’s en 3 regels tekst bewijzen dat niet, dus laat die termen achterwege. Inspirerende quotes of lyrics van je favoriete nummer zijn ook een no-go, net als je voorkeuren voor wat je niet zoekt in een vrouw of man. Als jij iemand met Aziatische roots niet aantrekkelijk vindt, is dat uiteraard je volste recht. Maar door het expliciet te vermelden kom je alleen maar kortzichtig en zuur over. Je eigen lengte vermelden, is ook niet nodig. Er wordt namelijk te vaak over gelogen om daar nog serieus in genomen te worden. Taalfouten zijn uiteraard ook uit den boze, in zowel het Nederlands als Engels of Frans.

Gebruik de biografie om iets meer te vertellen over wat je graag doet en wie je bent. Wat je job is, waar je woont, of je bepaalde interesses hebt en eventuele hobby’s. Grappige en originele weetjes over jezelf doen het ook goed. Denk aan: “Ik heb alle boeken van Harry Potter in 3 talen gelezen in de lagere school”, “Ik drink elke ochtend koffie van Starbucks terwijl ik alles waarvoor de keten staat eigenlijk haat” of “Ik ben grote fan van Quintin Tarantino en zoek een partner in crime om zijn nieuwste film ‘Once Upon a Time In Hollywood’ te gaan kijken”. Dat komt ontwapenend en eerlijk over en je hebt meteen iets om over te praten.

Wat nog helpt is om je Spotify-account en Instagramprofiel te linken aan je Tinderprofiel. Je toont er gelijk mee aan dat je geen catfish bent en het vertelt wederom meer over jezelf als persoon.

(Niet) doen qua gesprek

Het is normaal dat je openingszinnen gebruikt om het ijs te breken, maar overdrijf er niet mee. Voorbeelden als “Als jij een curryworst was, was je een curryworst speciaal” worden niet meteen geapprecieerd. Open het gesprek ook niet meteen met iets seksueels en ja, daar valt ook “zin om vanavond een film te kijken bij mij?” onder. Stel in de plaats een vraag waarmee je aantoont dat je oprecht interesse hebt in de ander. Zie je bijvoorbeeld dat je match copywriter is, kun je daar iets over vragen.

Een gesprek hoeft niet weken te duren voor je met elkaar afspreekt, maar ga ook niet té snel over tot een date. Dat kan een beetje creepy en wanhopig overkomen volgens ons.