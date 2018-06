Zo leer je beter communiceren over seks met elkaar TVM

19 juni 2018

13u53

Bron: Tonic Vice 0 Seks & Relaties Er wordt veel over seks gesproken anno 2018, maar dat wil niet zeggen dat koppels daarom zelf hun seksleven wat vaker met elkaar bespreken. Uit onderzoek bleek een tijdje geleden nog dat een op de drie jonge koppeltjes problemen kent in de slaapkamer. En dat een groot deel van dat probleem ligt bij het gebrek aan communicatie. Daarom 11 tips om opener met je (seks)partner te praten.

Wanneer je aan het daten bent en elkaar net kent, neem je meestal nog uitgebreid de tijd om elkaar te leren kennen tussen de lakens. Wat wil de ander graag, hoeveel wil die dat, wat wil jij? Alleen houdt dat meestal na een tijdje op, terwijl wat je wil en verwacht van seks natuurlijk kan veranderen. En dat geldt uiteraard ook voor je partner. Open communiceren is daarom zo belangrijk, want je kan niet zomaar raden wat de ander denkt of wil in bed.

“Smalltalk is geen enkel probleem, maar zeggen wat ik denk of voel, en wat ik wel en vooral niet wil, dat lukt me echt niet goed. Ik krop gevoelens op en ga er nog altijd vanuit dat mannen wél gedachten kunnen lezen en aan de hand van subtiele signalen en dubieuze boodschappen à la ‘mmmh’ en ‘misschien’ moeiteloos kunnen ontcijferen wat ik nu eigenlijk bedoel. Spoiler alert: zo werkt het niet. En het heeft jaren vol seksueel ongemak en gemiste orgasmekansen geduurd voor ik dat eindelijk doorhad,” schreef onze sekscolumniste daarover. “Om nog te zwijgen over de ruzies binnen én buiten de slaapkamer die ik had kunnen vermijden door gewoon te zeggen dat ik buikpijn had en er daarom een beetje nors bijlig, of dat ik een baaldag had op het werk en daarom liever wil knuffelen in plaats van pornoachtige paalseks. En dat ik het eigenlijk écht niet fijn vond dat hij die ene opmerking maakte en daarom een beetje koel deed en hem niet wilde pijpen. Praten helpt, dat weet ik ondertussen gelukkig al. Alle gedachten en gevoelens vulkaangewijs oppotten om dan plots een gigantische uitbarsting te krijgen, dat helpt nooit.”

11 tips om beter te communiceren over seks

1. Doe het van in het begin

“Praat van in het begin van een relatie open over seks en blijf dat regelmatig doen,” vertelt Justin Lehmiller, een sociaal-psycholoog, seksonderzoeker en auteur van het boek ‘Tell Me What You Want’ aan Tonic Vice. “Hoe langer je gesprekken over seks gaat uitstellen, hoe groter het taboe wordt. Maak meteen aan elkaar duidelijk dat het oké is om over seks te praten.”

2. Ja, het is gênant

“Seks is gênant, erover praten is zowaar nog meer gênant. Je zult je niet cool voelen, maar net beschaamd en onzeker. Maar daar kun je over geraken. Mijn belangrijkste tip is om je die gevoelens eigen te maken. Wees niet bang om te zeggen dat je het moeilijk vindt om hierover te praten. Het loont nog altijd meer om er wél over te babbelen, hoe gênant het ook is, dan het gewoon niet te doen.”

3. Ontdek wat jij zelf wil zodat je weet waar je naar moet vragen

“Het ontbreekt ons vaak aan moed om te ontdekken wat we zelf willen of nodig hebben, en daar ook naar te vragen,” vertelt Patti Britton, een seksuoloog uit Los Angeles. “We weten niet echt wie we zelf zijn op seksueel vlak omdat we er nooit goed op voorbereid zijn om daarover na te denken. We leren dat door ‘trial-and-error’. Maar voor je weet waar je naar wil vragen, moet je vooral eerst je eigen lichaam goed leren kennen.”

4. Oefen het gesprek

“Zelfs als je weet wat je wil, moet je het natuurlijk nog deftig kunnen overbrengen zodat het ook aankomt bij de ander. Goede communicatie draait echt rond oefening,” aldus Britton. “Er zijn een miljoen verschillende dingen die je vast graag hebt in bed, daarom is het zo belangrijk om even te oefenen voor je erover communiceert. Zodat het gesprek niet alle kanten opgaat.”

5. Durf (meer) hulp te vragen

“Er zijn duizenden boeken, online tools, lijstjes, dingen die je samen kan invullen,” zegt Stella Harris, een sekscoach uit Portland. “Helemaal uit het niets beginnen is moeilijk als je niet weet wat de opties zijn. Als je niet weet waar je naar moet vragen. Hierbij is wat extra hulp vragen vaak geen slecht idee. Ga eens naar een les in een sekswinkel of naar een therapeut die hierin gespecialiseerd is.”

6. Ga er niet vanuit dat je weet wat je partner wil

“Veronderstel niet zomaar wat goed voelt voor je partner en wat zij of hij leuk vindt om te doen,” vertelt Shula Melamed, een relatietherapeut uit New York. “Ga er ook nooit vanuit dat je partner bepaalde dingen niet doet omdat hij of zij daar geen zin in heeft of niet weet hoe het moet. Misschien hebben ze niet eens door dat ze wel toestemming hebben om daar zelfs nog maar aan te beginnen.”

7. Maak het niet te zwaar

“Probeer het gesprek leuk, open en luchtig te maken,” aldus Boodram. “Aan het einde van de rit wil je er net over communiceren zodat het voor jullie allebei fijner wordt, dus hoort de conversatie ook niet te zwaar en negatief aan te voelen.” Britton voegt daar nog aan toen dat het daarom belangrijk is om op het positieve te focussen. Geef elkaar niet de schuld, ga niet zitten klagen, zeg alles op een positieve en respectvolle manier.”

8. Praat erover tijdens de seks zelf

“Vaak vinden mensen het minder gênant om erover te praten tijdens een vrijpartij zelf. 'Oh, voelt dit goed aan?'," vertelt Melamed. “Als jullie allebei klaar zijn, kun je nog kort even bespreken wat werkte en wat net niet goed werkte.”

9. Ook non-verbale communicatie is belangrijk

“Communicatie kan zowel verbaal als non-verbaal zijn,” zegt Lehmiller. “Voor wie zich niet zo comfortabel voelt met bepaalde zaken uit te spreken, kan non-verbale communicatie een ideale tussenoplossing zijn. Door bijvoorbeeld te kreunen tijdens de seks, kun je aangeven aan je partner dat hij of zij goed bezig is.”