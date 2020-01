Zo houd je je relatie op de rails na een ingrijpende gebeurtenis

Het begin van een nieuw jaar betekent, net als vlak na de zomervakantie, een drukke tijd voor relatietherapeuten. “Problemen die rond kerst en oud en nieuw aan het licht komen’’, zegt relatietherapeut Jikke Verhulst, “zijn vaak al langer onderhuids aanwezig. De feestdagen of vakanties zijn periodes die leuk en ontspannen zijn, met tijd voor elkaar. Sommige stellen komen er dan juist achter dat het toch niet zo goed zit. De rest van het jaar zijn mensen druk met werk, sporten en de kinderen. Dan komt het simpelweg niet tot uiting.’’ Ook relatietherapeut Dennis Oosterwijk herkent dat: “Sluimerende conflicten komen tijdens een vakantie juist naar boven. Ik merk het in mijn praktijk: na de zomervakantie en aan het begin van een nieuw jaar word ik vaker gebeld door stellen die er niet meer uitkomen.’’

Grote levensveranderende gebeurtenissen kunnen je relatie aardig op de proef stellen: het overlijden van een naaste, de geboorte van een kind, een andere baan, maar ook een verhuizing of verbouwing. Wat doet zo’n grote, soms zelfs zelfverkozen, verandering met je relatie? Hoe kun je voorkomen dat je elkaar uit het oog verliest na een precaire periode?

Waarom is de impact van zoiets als een verhuizing of verbouwing zo groot?

Verhulst: “Je huis is je honk. Het is bij uitstek de plek om tot rust te komen, om je veilig te voelen. Tijdens een verhuizing of verbouwing ben je je vertrouwde honk tijdelijk kwijt. Verhuizen of verbouwen kost tijd, terwijl je werk, het gezin en de rest gewoon doorgaat. Je baalt van de rotzooi, je bent gestresster dan normaal. Dat heeft impact op je relatie. Er zijn drie pijlers die zorgen voor een stabiel leven: werk, relatie en huis. Als een van die pijlers niet op orde is, gaat alles wankelen.’’



Wat doet de geboorte van een kind of een andere (zelfgekozen) verandering met een relatie?

Verhulst: “Een mens verandert sowieso als hij vader of moeder wordt. Samen kinderen krijgen is iets moois, maar het laat ook zien of je relatie stevig genoeg is. De kans bestaat dat je elkaar uit het oog verliest: je blik is vooral gericht op het kind. Voor je het weet, kijk je niet meer naar elkaar. Uit elkaar groeien gaat vaak ongemerkt. Vergeet niet dat kinderen, met name jonge kinderen, veel energie kosten. Daarnaast gaan het werk en je sociale leven gewoon door. Je moet jezelf op de been houden en dan heb je ook nog je partner. Het gevaar dreigt dat je samen een fantastisch managementteam wordt, in plaats van elkaars liefdespartners.”



Dennis Oosterwijk: “Qua opvoeding neem je als ouder onbewust mee wat je zelf van huis uit hebt meegekregen. Wat voor jou een vanzelfsprekendheid is, hoeft dat voor de ander niet te zijn. Het is belangrijk verwachtingen uit te spreken. Dat betekent praten én luisteren. In het begin van een relatie ben je niet bezig met verwachtingen, dan zijn er geen onuitgesproken behoeften: je bent verliefd en wilt bij elkaar zijn. Dat biochemische circus duurt één tot twee jaar. Je kijkt door een roze bril, hormonen gieren in de rondte. De ellende begint pas met samenwonen, trouwen, kinderen krijgen.’’

Is de eerste keer samen op vakantie een goede relatietest?

Oosterwijk: “Nee, want tijdens die eerste keer samen op vakantie ben je verliefd, en wil je vooral samensmelten met de ander. De daadwerkelijke relatietest is wanneer je gaat hokken. Samenwonen betekent dat je gezamenlijk een fabriek gaat draaien: van boodschappen doen tot bedden verschonen. In deze fase komen de verschillen tussen twee personen in korte tijd aan de oppervlakte.’’

Hoe zorg je voor balans en regelmaat in een relatie bij een grote verandering?

Verhulst: “Het is normaal om elkaar af en toe even kwijt te raken, bijvoorbeeld na een zwangerschap of verandering van een baan. Je moet alleen wel weten hoe je de weg naar elkaar weer kunt vinden. De mensen die ik help, zijn elkaar vaak kwijt. Balans is een kwestie van geven en nemen. Houd elkaar op de hoogte van je binnenwereld, dat is heel belangrijk. Heb tijd en aandacht voor elkaar.’’



Oosterwijk: “Ik zeg het nog maar een keer: praten en naar elkaar luisteren is zo belangrijk. Weet wat er leeft in het koppie van je partner. Voor wie te druk is, of denkt dat hij of zij te druk is: leg data vast in de gezamenlijke agenda, desnoods ruim van te voren. Ik noem dat kruizentijd: je zet een kruis in de agenda, die dag spreek je geen andere dingen af, maar doe je samen iets . Het klinkt voor sommigen misschien geforceerd. Tegen hen zeg ik: doe het gewoon een keer. Zet een kruis in de agenda, kijk een film, ga samen spelletjes doen, klets wat. Het werkt.’’



Verhulst: “Het is makkelijk gezegd, maar meer tijd voor elkaar is cruciaal om te voorkomen dat het spaak loopt. Spreek af om samen koffie te drinken als de kinderen in bed liggen, ga om de vrijdag met elkaar uit eten: het maakt niet zo veel uit wat je doet, áls je samen maar iets doet.’’

Oosterwijk: “Misschien begrijp je de ander niet zo goed, het is wel van belang om zijn of haar mening en gevoelens te respecteren. Iedereen heeft recht op een eigen mening en eerlijke gevoelens. Veroordeel je de ander keer op keer, dan stokt op een gegeven moment de communicatie.’’

Verhulst: “Het is niet altijd nodig dat je de ander begrijpt. De uitdaging van elke relatie is dat je van de ander kan houden, ook als je niets van hem of haar begrijpt. Je begrijpt ook niet altijd waarom je kind huilt; toch kun je hem troosten. Deze kwaliteit van liefde is ook in een relatie nodig.’’

In hoeverre betrek je je kinderen erbij als je relatie even niet zo lekker loopt?

Oosterwijk: “Kinderen voelen veel aan, zo niet alles. Het is een misvatting om te denken dat je kinderen niet mag belasten wanneer er wat problemen zijn binnen een relatie. Durf die problemen te benoemen, daar leren ze ook van. Een relatie is niet altijd pais en vree.’’

Verhulst: “Maak geen heftige ruzies waar de kinderen bij zijn. Als dat toch gebeurt, laat dan zien dat je sorry tegen elkaar zegt. Zo leef je je kinderen voor dat ruzie maken niet erg is en hoe je het weer goed kunt maken. Maak grapjes waar de kinderen bij zijn, geef elkaar een kus. En zeg dat je er als ouder aan werkt om het weer goed te maken. Wees eerlijk, dat is veel beter dan het verborgen houden.”