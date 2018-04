Zo hou je het hoofd koel bij online dating MV

28 april 2018

10u03 0 Seks & Relaties Op date gaan is altijd al spannend. Maar de laatste jaren, sinds we meer online dan offline praten wordt het alleen maar moeilijker. Goed advies om het hoofd koel te houden tijdens het online daten is dan ook meer dan welkom. Een aantal tips verzameld.

Swipe. Bericht. Ontmoet.

Online platforms zijn er maar met één doel: mensen ontmoeten. Mensen lijken dit te vergeten en maken zich te veel zorgen over een ontmoeting. Probeer kalm te blijven en trek erop uit! Weet: de persoon die je gaat ontmoeten is waarschijnlijk even nerveus als jij.

Wees direct

We zijn allemaal bang dat iedereen spelletjes speelt tegenwoordig. Onder het mom: eerlijkheid duurt het langst, wordt aangeraden om steeds eerlijk te zijn over wat je van de andere persoon verwacht of over waar je naar op zoek bent. Heb je momenteel geen zin in een relatie? Dat is oké, maar vertel dat aan de andere persoon, zodat ook die weet waar het op staat.

Geniet

Daten en liefde zijn een onderdeel van jouw leven. Probeer ervoor te zorgen dat het niet hét belangrijkste onderdeel wordt. Jij bepaalt waar je gelukkig van wordt, en een goede partner kan bijdragen aan dat geluk maar zorg ervoor dat je zelf de touwtjes in handen houdt. Hoe meer je jouw leven en de relaties met je vrienden, collega's en hobby's gaat onderhouden, hoe minder online dating je gek kan maken.

Bekijk dingen objectief

We durven zaken al vlug mooier voorstellen dan ze zijn. Probeer objectief te blijven en bekijk de mensen waarmee je op date gaat hoe ze echt zijn. Al kan dit evengoed omgekeerd. Probeer niet te streng te zijn en iemand op basis van een gesprek af te keuren, vaak moet je elkaar eerst wat beter leren kennen voor je echt een oordeel kan vellen.

Plan het

Oké, elke tweede zondag van de maand vrijhouden voor een date klinkt niet erg romantisch. Maar als je een druk leven leidt, is het soms een goed idee om dingen in te plannen zodat je ze sowieso niet vergeet. Probeer een goed moment uit te kiezen zodat er niet te veel andere verplichtingen tussen kunnen komen à la : 'ik kon niets doen want ik moest gaan tennissen maandag' wanneer je eigenlijk weet dat je àltijd tennisles hebt op maandag.

