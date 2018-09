Zo heb je het 'wat zijn wij nu eigenlijk?'-gesprek Margo Verhasselt

18 september 2018

15u07

Bron: Bustle 0 Seks & Relaties Je kan het zo lang uitstellen als je wil. Je kan het ontlopen. Je kan het proberen negeren. Maar op een bepaald moment moet het gebeuren: het 'wat zijn wij nu eigenlijk?'-gesprek. Het is niet gemakkelijk om eraan te beginnen, want je voelt je al snel erg kwetsbaar en ongemakkelijk, maar het is de moeite waard om toch een kans te geven.

Zelfs wanneer je het gevoel hebt dat jullie volledig op dezelfde golflengte zitten, kan het moeilijk zijn om het onderwerp aan te snijden. In de meeste gevallen wil je wel even weten of het nu een serieuze relatie is of niet. Het is dan ook echt belangrijk dat de vraag op een bepaald moment wel degelijk gesteld wordt. Een beetje duidelijkheid kan je heel wat pijnlijke gevoelens achteraf besparen.

"Ik vind dit gesprek echt heel belangrijk," vertelt relatietherapeut Aimee Hartstein aan Lifestylewebsite Bustle. "Ik weet dat veel mensen, vooral vrouwen, te bang zijn om het gesprek aan te knopen, omdat ze denken dat ze te direct zijn. Naar mijn gevoel moet je - wanneer je op zoek bent naar een relatie - beter te vroeg dan te laat jezelf en je partner de vraag stellen. Zo weet je of deze persoon op zoek is naar iets serieus of naar wat casual plezier."

Enkele tips om het gemakkelijker te maken.

1. Begin er niet te serieus aan

Als je nerveus bent voor het gesprek, dan ga je al snel dingen zeggen die je liever niet deelt. Haal eerst even diep adem. Er zijn sommige zinnen die met heel wat lading komen, zoals 'we moeten eens praten'. Probeer die dan ook achterwege te laten. Als de potentiële wederhelft wat bindingsangst heeft en deze zin hoort, is de kans groot dat die zijn koffers tegen dan al lang gepakt heeft.

2. Wees eerlijk over je gevoelens

Wanneer je probeert uit te vogelen in wat voor situatie jullie nu net zitten, is dit niet het juiste moment om je gevoelens te minimaliseren. Wees eerlijk en open. Het is altijd ongemakkelijk om je gevoelens voor de eerste keer uit te drukken, maar je komt vaak veel verder, wanneer je dat wel doet. Vertel hem hoe leuk je hem écht vindt.

3. Wees direct en krabbel niet terug

Heeft de persoon waarmee je het gesprek wil voeren, duidelijk geen zin om te praten, maak dan duidelijk dat jij wel nood hebt aan wat meer duidelijkheid. Ze mogen jou niet het gevoel geven dat je te direct bent. Je mag gerust vragen stellen. Als ze de vraag blijven negeren, dan heb je eigenlijk ook al een antwoord.

4. Zoek naar hun gevoel

Let erop of je paniek in hun ogen ziet. "Mensen weten vaak tijdens de eerste maanden al of ze een toekomst met jou zien, dus meestal zit in de eerste zin die ze uitspreken, al waarheid," legt dating coach Karenna Alexander uit aan Bustle. Maar in sommige gevallen moeten mensen nog wennen aan het idee en hebben ze even tijd nodig.

5. Zorg dat jullie beiden iets zeggen

Zorg dat jullie beiden de kans krijgen om te praten en dat niet één van jullie het gesprek voert. De snelste manier om iemand met zijn rug tegen de muur te duwen, is wanneer je ze forceert om te kiezen. Ga je meteen al je eisen oplijsten, dan is de gemakkelijkste keuze in de meeste gevallen zo snel mogelijk weglopen. Focus op wat je denkt, wat je behoeften zijn en wat zij ook graag willen. Dan kan je bekijken of dat overeenkomt.

6. Hou iets achter de hand als het misloopt

Begin je aan dit gesprek, hou dan in gedachten dat het niet altijd gaat zoals je exact had gehoopt. Probeer een goed antwoord voor te bereiden, wanneer je toch een minder leuke reactie krijgt, à la 'Als je toch een toekomst met me ziet, mag je me bellen. Als dat niet zo is, dan doe je dat beter niet.'

7. Onthou dat het echt beter is om te weten waar je staat

Deze conversatie staat hoog op het lijstje met dingen die je liever uitstelt. Maar het is beter om ze te voeren in plaats van je tijd te verdoen. Probeer het gesprek te openen met een 'que sera, sera'-attitude. Het is beter om te weten waar je staat dan hoop te krijgen op iets wat misschien nooit zal gebeuren.