Zo geef jij je libido een boost: 7 praktische tips Nathalie Tops

19 juni 2018

10u51

Gaat het in de slaapkamer niet helemaal over rozen? Dan ben je niet alleen. Onderzoek wijst immers uit dat het een derde van de vrouwen af en toe aan goesting ontbreekt. Gelukkig zijn er heel wat simpele trucs om de seksuele appetijt te doen terugkeren. Vanavond wel, schat!

Plan af en toe een datenight in

Samen gezellig onderuit zakken op de bank met een zak chips kan gezellig zijn, maar sexy is het niet bepaald. Een ouderwetse datenight is dat wel. Kies je outfit met zorg, maak je op, schakel een baby-sit in en trek er samen op uit. Rozenblaadjes of dure etentjes zijn absoluut geen must. Als je maar de tijd neemt om nog eens goed met elkaar te praten – liefst over iets anders dan de kinderen of al die karweitjes die op jullie wachten – en van elkaars gezelschap geniet.

Kijk eens in je medicijnkastje

Mogelijk is een bepaald geneesmiddel immers de boosdoener. Als een bepaald bestanddeel inderdaad je libido kan verlagen, staat dat normaal op de bijsluiter vermeld. Zo kunnen medicijnen tegen een hoge bloeddruk, angststoornissen of depressie je inderdaad je seksuele appetijt doen verliezen. Als bepaalde pillen inderdaad de schuldige zijn, zoek je best samen met je dokter naar een alternatief.

Verdeel huishoudelijke taken eerlijk

Wassen, plassen, koken en opruimen als tornado oogappel eindelijk in zijn of haar bedje ligt: er zijn vaak te weinig uren in een dag om aan je ouderlijke verplichtingen te voldoen. Het eerste slachtoffer dat in dergelijke hectische tijden valt, is intimiteit. De klok stoppen is helaas geen optie, de taken eerlijk verdelen is dat wel. Doen de dagelijkse beslommeringen je zin als sneeuw voor de zon verdwijnen? Praat er dan over met je partner en zoek samen naar een oplossing die jullie zowel in als buiten de slaapkamer gelukkig maakt.

Breng romantiek in de slaapkamer

Ook hier zijn rozenblaadjes of kaarsjes geen moetje, wel een magje. Focus je liever op de échte moodkillers. Huisdieren zijn snoezig, maar Fifi en Max kruipen ’s nachts beter in hun eigen bedje. Niets is immers zo’n afknapper als een hond die jullie in the heath of the moment aanstaart of een kat die het voorspel danig in de war stuurt met haar aanhoudende gemiauw. Ook kinderen geef je best hun eigen slaapkamer. Zo beleven jullie je koppeltijd in alle privacy.

Zet seks op je to-dolijst

We plannen vergaderingen, avondjes met vrienden en familiebezoekjes. Waarom hoeft seks dan altijd spontaan te gebeuren? Toegegeven: echt romantisch klinkt het niet. Maar door intimiteit in te plannen en tijd voor elkaar te reserveren, toon je je partner dat je nog steeds aan jullie relatie wil werken.

Gebruik glijmiddel

In de juiste mood geraken is haast onmogelijk als je tijdens het vrijen telkens pijn ervaart. Een van de hoofdoorzaken daarvan is vaginale droogte. Wat glijmiddel kan het genot voor jullie beide verhogen. Dat je elkaar met dit exemplaar ook heerlijk kan masseren, is een mooie surplus.

Durex Play Massagegel 2-in-1 met aloë vera, € 10,99.

Ontstress en de rest komt vanzelf

Alledaagse stressoren als je werk, de gezondheid van je kinderen of die ene parkeerboete houden je misschien uit je slaap…en uit de mood om te vrijen. In tijden van stress produceert ons lichaam namelijk een overvloed aan cortisol, een hormoon dat het libido kan onderdrukken. Maak je hoofd daarom leeg vooraleer je onder de lakens duikt. Neem een warm bad, lees een goed boek of vraag je partner met puppyoogjes om een massage: de mogelijkheden zijn legio.

