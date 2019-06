Zo ga je om met een gebroken hart, ook al had je geen echte relatie Margo Verhasselt

05 juni 2019

08u40

Bron: Hello Giggles "Het werkt niet meer tussen ons", het is een gevreesd zinnetje dat je spontaan doet knarsetanden, wanneer je aan het daten bent. Het is je misschien ooit wel al eens overkomen: je leert elkaar enkele weken kennen en alles lijkt goed te gaan en dan plots is daar die gevreesde zin. Tussen flirty emoji's en casual likes op sociale media kan het soms moeilijk zijn om de realiteit onder ogen te komen. Wat doe je, als alles goed leek te gaan, maar het plots omslaat naar de andere kant?

Een korte romance kan een grote impact hebben. De gevoelens zijn echt, emoties werden gedeeld en intimiteit was er wel degelijk. Het was niet alles, maar het was ook niet niks. En ook al kenden jullie elkaar nog niet erg lang, het kan moeilijk zijn om plots door te moeten zonder de persoon met wie je jezelf in een relatie zag.

Juli Fraga, psycholoog, legt uit: “Lust wordt opgebouwd door aantrekkingskracht of fantasie, wat betekent dat we het object waartoe we aangetrokken zijn, vaak niet écht kennen. Liefde is intiemer en houdt je met je voetjes op de grond.”

Online dating maakt daten moeilijker en situaties zoals deze veel voorkomend. We hebben het gevoel dat we de persoon met wie we optrekken, meteen goed kennen. “We lezen een profiel en verwerken die informatie meteen. Onze fantasie slaat dan vaak al op hol”, beargumenteert Fraga. Zonder al te veel gesprekken, waarbij je elkaar in het echt gezien hebt, ga je iemands persoonlijkheid opbouwen door wat je oppikt van hun online profielen, foto’s die je ziet verschijnen of hun sms’jes.

Stella Harris, seks- en relatiecoach: “De swipingcultuur heeft ervoor gezorgd dat we sneller een coup de foudre krijgen voor iemand. We krijgen meer hoop, vaak zelfs al na 30 seconden. Soms gaan we dan het beeld van wat het echt is en wat we hopen dat het is met elkaar combineren. Als dat wegvalt, blijf je gekwetst over.”

Maar een gebroken hart kan wel degelijk erg veel pijn doen, legt Ellen Huerta, CEO en founder van Mend, een app die je helpt met je gebroken hart, uit. “Een gebroken hart kan aanvoelen als afkicken.” Studies toonden al aan dat een gebroken hart een impact kan hebben op het immuunsysteem van mensen en er zo voor kan zorgen dat je meer vatbaar bent voor een verkoudheid of de griep. Maar je kan er ook fysiek en mentale pijn van krijgen. “Als we het op mentaal vlak bekijken, dan veroorzaakt een gebroken hart vaak heel wat angstige gevoelens of woede.”

Maar hoe ga je er nu mee om, wanneer je uit een relatie komt die niet écht een relatie was?

Harris stipt aan dat het belangrijk is om te erkennen dat je gevoelens echt zijn. “Je rouwt om een relatie, het gaat niet alleen om de tijd die je samen doorbracht, ook om de hoop die je had voor de toekomst. Het maakt dus niet uit hoelang een relatie duurde en of je er een label opplakte, teleurstelling kan echt kwetsend zijn.”

Fraga raadt aan om met een vriend of familielid over je gevoelens te praten en niets op te kroppen. “Zie je emoties onder ogen en probeer jezelf niet constant af te leiden, ook al doet het pijn.” Het is belangrijk dat je evenveel tijd neemt om tot rust te komen als bij een andere relatie. “Breng tijd door met vrienden, zoek een nieuwe hobby, werk aan jezelf”, moedigt Harris aan.