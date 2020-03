Zit je relatie op een zijspoor? Zo krijg je haar weer op de rails

Seks & Relaties Overwint ware liefde alles? Je zou het bijna geloven als je kijkt naar het liefdesparcours van André Hazes. De Nederlandse zanger was amper honderd dagen samen met presentatrice Bridget Maasland, om dan met hangende pootjes terug te keren naar zijn ex. “Ach, hij zat op een zijspoor”, zo verklaart Monique Westenberg de wervelromance van haar partner. Allemaal goed en wel, maar hoe krijg je de relatie dan opnieuw op de rails? We vroegen het aan relatie-expert Chloé De Bie.

Het liefdesleven van André Hazes is één van de meest sappige showbizzsoaps van het moment. Het begon allemaal op 9 november, 2019. De zanger van Leef kondigde aan dat zijn relatie met Monique Westenberg op de klippen was gelopen. Een donderslag bij heldere hemel, gezien Hazes al sinds 2014 een koppel vormde met Westenberg en ze samen een zoontje hebben. Amper één dag later onthulde hij dat hij opnieuw de liefde had gevonden, bij presentatrice Bridget Maasland.

Maar zo abrupt als die aankondiging kwam, zo snel was het sprookje tussen Hazes en Bridget alweer verleden tijd. Meer zelfs: ondertussen is alles weer koek en ei met Monique. En dat tonen ze ook luid en duidelijk op sociale media, met een romantische foto en dito reacties op elkaars account. “6 jaar geleden hebben we onze wegen samen gevoegd en tja...soms is er even een zijspoor nodig dat je weer op het pad brengt van je bestemming”, zo schreef Westenberg op Instagram.

Harde kritiek

Een zijspoor is in ieder geval een mooie beschrijving voor het brokkenparcours van de Nederlander. Als buitenstaander is het dan ook makkelijk om meteen een mening te vormen. ‘Dat Monique hem kan vergeven, snap ik niet’, is een veelgehoorde kritiek. Sommigen twijfelen ook aan de sterkte van de relatie. ‘Als die twee gelukkig waren, had André haar toch niet laten staan voor een ander?’ Een begrijpelijke opmerking, al is die onterecht, stelt klinisch seksuologe, psychologe en relatietherapeute Chloé De Bie.

“Vaak zetten mensen hun relatie opzij omdat de relatie an sich niet zo goed loopt, maar dat is zeker niet altijd het geval”, nuanceert de expert. “Soms wil dat ook zeggen dat je iets mist. Stel dat je avontuurlijk bent, maar veel stabiliteit ervaart door je relatie, kan het zijn dat je nood hebt aan een nieuwe uitdaging. En dan begint het groene gras aan de overkant te lonken.”

Bovendien is er nog een ander aspect dat meespeelt. Het klinkt cru, maar omdat we ouder worden, moeten we het langer uithouden met elkaar. “Elke persoon verandert elke dag. Hoe langer je samen bent, hoe vaker je moet aftoetsen of je nog bij je lief past. Soms groeien koppels uit elkaar. Dan kan het zijn dat iemand zich niet meer goed in z’n vel voelt en afstand moet nemen om zichzelf terug te vinden.”

Fiftyfifty

Er zijn veel mensen die zeggen: ‘Bij mij zou het niet waar zijn. Mocht mijn partner mij bedriegen, dan staan zijn of haar koffers meteen klaar’. Dat is makkelijk om te zeggen als je er nog nooit mee geconfronteerd werd, maar in de praktijk is dat niet altijd zo simpel. Kijk maar naar André en zijn Monique: ze delen een verleden, hebben een kindje samen, ... Er zijn dan ook heel wat koppels die hun relatie nog een kans geven, mét succes. “Er wordt gezegd dat één op de twee overspel overleeft. Maar dat wil niet zeggen dat ze gewoon kunnen verdergaan waar ze gestopt zijn. Een relatie na ontrouw is nooit meer hetzelfde.”

En dat geldt zeker voor het vertrouwen tussen de twee partners, meent De Bie. “In het prille begin van een relatie geloven sommige mensen dat ze elkaar voor de volle 100 procent kunnen vertrouwen. Maar helaas, dat is een illusie. Mensen die bedrog hebben meegemaakt, beseffen dat maar al te goed. Er zal opnieuw getimmerd moeten worden aan dat vertrouwen, maar dat blind geloof in elkaar komt nooit meer terug.”

(De tekst gaat verder onder de foto.)

Kortom, je krijgt een andere soort relatie, maar dat kan ook positief zijn. “Je zal me niet horen zeggen dat overspel goed is voor je relatie. Het is niet omdat de helft van alle stellen samen verder gaan na zo’n relatiecrisis, dat ze er ook allemaal beter uitkomen. Maar soms is dat wél het geval. Wanneer je alle twee beseft dat jullie liefde fragieler is dan gedacht, en jullie dus meer jullie best gaan doen, kan het op lange termijn een positief effect hebben.”

Constructief communiceren

De hamvraag is dan: hoe pak je dat aan? Jammer genoeg is er geen gouden formule om zo’n zijspoor te boven te komen. Het is niet dat je met twee achter het stuur kunt kruipen om in volle vaart rechtdoor te vlammen. Maar, zo stelt De Bie, er zijn wel enkele basisregels. “Het is essentieel dat de relatie met de derde persoon wordt stopgezet. Wie overspel gepleegd heeft - of even heeft gedatet met iemand anders - moet zijn of haar fout erkennen en zich excuseren. Zonder schuldbesef kan je niet verder.”

Ook heel logisch: het koppel moet goed met elkaar praten. “De manier waarop je communiceert, is belangrijk. Soms zullen de verwijten heen en weer vliegen, en dat is oké. Maar als je het constructief wil aanpakken, moet je spreken vanuit de ik-vorm. ‘Ik ben gekwetst en ik voel me ...’”, legt de relatie-expert uit. “Vaak wil degene die z’n partner bedrogen heeft, er niet veel over praten en de situatie zo snel mogelijk achter zich laten. Maar wie bedrogen is, wil er net uitgebreid over babbelen. Dat contrast kan voor conflicten zorgen. Mijn tip: praat er elke dag 10 minuten over. Zo kan de ene z’n kwaadheid uiten, en kunnen jullie daarna met twee verder. En het kan helpen - maar nu spreek ik voor mijn eigen winkel - om je te laten begeleiden door een therapeut.”

Iedereen zit in de rouw bij ontrouw

Tijd heelt alle wonden. Het is een cliché zo hoog als een wolkenkrabber, maar er zit wel degelijk een kern van waarheid in. “Hoe meer tijd passeert, hoe makkelijker het wordt om er mee om te gaan. Als je kwaadheid wegebt, moet je ook opnieuw een connectie maken. Door te daten bijvoorbeeld, en inspanningen te leveren voor elkaar.”

De Bie: “Wie bedrogen werd, zal ook de neiging hebben om de partner te controleren, in de hoop om vat te krijgen op de situatie. Maar dat doe je beter niet. Daar word je alleen maar paranoïde van. Bovendien zit iedereen in rouw bij ontrouw. Je moet je realiseren dat de gevoelens van je partner voor die derde persoon niet verdwijnen als sneeuw voor de zon. Geef je lief de ruimte om dat verlies van die andere relatie een plaats te geven, hoe moeilijk dat ook is.”

De strafbank

Volgens de expert zal de ontrouwe partner in eerste instantie iets meer inspanningen moeten leveren. Hij of zij moet immers aantonen dat ie wil vechten voor de relatie. “Wie in de fout is gegaan, zal even op de strafbank moeten zitten. Die moet de kwaadheid van de partner toelaten en tegelijk nadenken: waarom heb ik dit gedaan? Waarom heb ik iemand die ik graag zie zo gekwetst? Wat mis ik? Zit ik met mezelf in de knoop?”

Die strafbank heeft uiteraard ook een einddatum. “Op een bepaald moment moet je de partner kunnen vergeven, zodat jullie weer gelijkwaardig zijn. Lukt dat niet? Dan kan je beter stoppen met de relatie.”

Maar hoe lang kan je kwaad zijn op je partner? Hoe lang voor je de einddatum bereikt? “Onderzoek wijst uit dat herstel na overspel gemiddeld 1,5 tot 2 jaar duurt. Maar dat is slechts een gemiddelde. Er zijn veel factoren die een invloed hebben op die termijn. Zo zal het verschillend zijn als je vriendin je bedrogen heeft met een nobele onbekende of je beste vriend. Is er één zoen uitgewisseld, of gaat het om een affaire van ettelijke maanden? Belangrijkste hierbij is dat je jouw intuïtie volgt. Als het tijd is om te vergeven of er een punt achter te zetten, zal je dat wel voelen.”

