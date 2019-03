Zit het lief van je huisgenoot altijd bij jullie? Zo stel je grenzen Margo Verhasselt

Samenwonen met roommates heeft zo z'n voor- en nadelen. Je hebt bijvoorbeeld altijd iemand om voor de 147ste keer mee naar Friends te kijken, je kosten mee te delen en samen mee te poetsen. Maar langs de andere kant kan het ook moeilijk zijn als die 'roomie' een partner heeft waarmee je niet goed overeenkomt. Zo los je dat op.

“Organiseer een meeting met alle roommates, of een gesprek met je huisgenoot”, zegt relatie-expert Susan Winter. “Je kan het best het onderwerp aanbrengen naast andere kwesties zoals lawaai, rommel en verantwoordelijkheden. Als je andere verantwoordelijkheden op de tafel legt, gaat je huisgenoot zich minder aangevallen voelen. Zorg dat je een idee krijgt van hoe iedereen in het huis zich voelt over de situatie. Ben jij de enige die hier een probleem van maakt? Als dat zo is: focus dan op de praktische problemen. Is het een probleem dat je niet genoeg tijd krijgt in de badkamer? Is het huis te vol? Voel je je ongemakkelijk?”

Het is volgens welzijnscoach Shula Melamed erg belangrijk dat je echt goed weet wat je nu juist aan de partner stoort voor je je huisgenoot gaat confronteren. “Is het de rommel? Of is het iets anders? Je moet specifieke voorbeelden kunnen geven en probeer niet met de vinger te wijzen.” Als je weet wat de boosdoener is, dan is de kans groter dat je roommate meer begrip toont, omdat ze ook snappen waarom je de opmerking maakt.

Spreek onderling enkele regels af waar jullie het beiden eens mee zijn. Datingcoach Céline Sauvet raadt aan de afgesproken punten op te schrijven. “Het is een goed idee om bewijs te hebben om naar te verwijzen. Daarnaast moet het ook duidelijk zijn dat deze regels voor iedereen gelden, ook voor jou dus.”

Wat als het nieuws niet in goede aarde valt? Probeer niet boos te worden als je huisgenoot kwaad wordt op jou. “Luister naar hen en probeer uit te leggen dat dit een normale situatie is voor mensen die een huis of appartement delen”, stelt Melamed. “Stel voor dat ze op andere plaatsen wat meer tijd met elkaar doorbrengen zoals in de slaapkamer.” Het kan moeilijk zijn om de kalmte te bewaren wanneer jij eigenlijk degene bent die boos is, maar probeer je huisgenoot te doen inzien dat dit alleen is om de vrede in huis te bewaren.