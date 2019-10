Zijn konijnen de sleutel tot het oplossen van het mysterie rond het vrouwelijke orgasme?

VW

01 oktober 2019

14u46

Bron: The Guardian

Eén van de grootste biologische mysteries, het vrouwelijke orgasme, zou mogelijks eindelijk verklaard kunnen worden, dankzij onderzoek op: konijnen. Het gezegde 'kweken als konijnen' krijgt daarmee plots een geheel nieuwe invulling.

De wetenschappers achter de studie stelden eerder dat het vrouwelijke orgasme z’n evolutionaire wortels zou kunnen hebben in een reflex die verband houdt met het vrijkomen van eicellen tijdens seks. Dat is een mechanisme dat bestaat bij verschillende diersoorten, waaronder konijnen.

Vermits er bij vrouwen een spontane ovulatie optreedt, stelt de theorie dat het vrouwelijke orgasme een soort van evolutionaire kater is. Het experiment dat de wetenschappers recent deden, zou die theorie ondersteunen. “We weten dat er een reflex bestaat bij konijnen, maar de vraag is of dit dezelfde reflex is die z’n functie bij mensen heeft verloren?”, zegt Dr. Mihaela Pavličev, onderzoeker aan de universiteit van Cincinnati en co-auteur van de studie. Om deze vraag te kunnen beantwoorden gaf het team 12 vrouwelijke konijnen een kuur van 2 weken met fluoxetine (ook gekend onder de naam Prozac), een antidepressivum waarvan bekend is dat het de mogelijkheid van vrouwen om een orgasme te krijgen doet afnemen. Vervolgens werd er gekeken naar het aantal eicellen dat vrijkwam nadat de dieren seks hadden met een mannelijk konijn genaamd Frank.

Uit de resultaten bleek dat de konijnen die antidepressiva kregen 30% minder eicellen loslieten dan de negen diertjes die geen Prozac kregen, maar nog steeds paarden met Frank. Verdere experimenten ondersteunden de theorie dat het medicijn de ovulatie beïnvloedde via een mechanisme dat betrokken was bij copulatie en het zenuwstelsel, in plaats van rechtstreeks op de eierstokken te werken. Volgens het onderzoeksteam zouden deze resultaten overeenkomen met hun theorie dat konijnen iets zouden ervaren dat op een orgasme lijkt, en dat deze hormonale golf hen zou aanzetten om te ovuleren. Het is echter niet bekend of de dieren ook seksueel plezier ervaren bij het krijgen van dit soort orgasme.

Hun theorie zou daarnaast ook ondersteund worden door het feit dat dieren die voor hun ovulatie afhankelijk zijn van een door seks getriggerde hormonale piek meestal een clitoris hebben die zich op een plaats bevindt die door het copuleren wordt gestimuleerd. Volgens Pavličev is verder onderzoek, ook met andere dieren, nog nodig om tot definitieve conclusies te komen.

Elisabeth Lloyd, professor biologie aan de universiteit van Indiana vindt het onderzoek alvast veelbelovend. Zelf merkte ze op dat ovulatie en orgasme verband hielden met verschillende hormonen bij mensen. Hierbij zou - evolutionair gezien- het mannelijk orgasme een soort beloning zijn voor de bevruchting. Het vrouwelijke orgasme zou een bonus zijn die we te danken hebben aan het feit dat mannelijke en vrouwelijke embryo’s op dezelfde manier gevormd worden.

Pavličev voegt eraan toe dat het begrijpen van de rol van het vrouwelijke orgasme belangrijk blijft: “misschien kan het erop wijzen dat het orgasme niet alleen in functie staat van z’n reproductieve rol, maar ook dat het gewoon voor seksueel genot kan zorgen bij vrouwen.”