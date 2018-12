Zelfs simpele kus maakt cocktail van hormonen vrij Hoe chemische processen de liefde sturen Marleen Kemps

16 december 2018

17u03 0 Seks & Relaties Je kan denken dat het zijn mooie ogen zijn of haar lange benen. Maar het zijn je hersenen en je hormonen. «Liefde is niet meer dan een chemisch en neurologisch proces», zegt antropologe Helen Fisher. En ze heeft hersenscans en tonnen onderzoek om dat te bewijzen.

Enkele dagen voor Kerst 2004 werd Helen Fisher benaderd door een Amerikaanse datingsite. Ze stelden haar de vraag van één miljoen: ‘Waarom word je verliefd op de ene persoon en niet op de andere?’ Fisher kon alleen maar antwoorden: ‘Dat weet niemand precies.’ Ze vond een gedeeltelijke verklaring in de psychologie, die stelt dat we meestal vallen voor iemand met een vergelijkbare achtergrond en intelligentie, dat ‘repeated exposure’ (herhaalde blootstelling: elkaar vaak zien, in elkaars nabijheid zijn) meespeelt, dat we verliefd worden op iemand die ons geeft wat we nodig hebben, én op iemand die verliefd is op ons. Maar de vraag bleef knagen. Wat maakt dat twee persoonlijkheden bij elkaar passen?

Verkenners voelen zich aangetrokken tot andere Verkenners. Ook Bouwers voelen zich aangetrokken tot andere Bouwers, maar Regelaars neigen naar Onderhandelaars en omgekeerd. Onderzoekster Helen Fischer

Fisher: «Ik ging aan mijn bureau zitten en haalde een leeg vel papier tevoorschijn: wat wist ik over persoonlijkheid? Wie we zijn, is een combinatie van karakter en temperament. Je karakter is geworteld in je ervaringen, je jeugd, de waarden van je ouders, je vrienden en ontelbare andere culturele factoren die je kijk op de wereld beïnvloeden. Maar vijftig procent van onze persoonlijkheid wordt bepaald door genen en biologie. Dat noem ik temperament: de trekjes die je als baby al hebt — koppig, nieuwsgierig, rustig — en die je heel je leven lang behoudt.»

