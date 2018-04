Ze verliet haar man voor een ander en werd vervolgens zelf verlaten. Toch gelooft Suzanne (45) weer in de liefde Suzanne Rethans

10 april 2018

15u18

Bron: AD 0 Seks & Relaties Geloof jij nog wel in de liefde, vragen mensen me soms. Bijna zes jaar geleden is j ournalist/schrijver/columnist Suzanne Rethans gescheiden omdat ze verliefd werd op iemand anders. En niet zomaar verliefd, nee, dit was Echte Liefde. Vier jaar later verliet hij haar.

Het gezinsleven met de drie kinderen die ik achter me aan sleepte, beviel hem niet zo. Een volkomen legitieme reden, want het valt ook niet mee, de kinderen van een ander. Zeker als die je niet goed gezind zijn. Wat ook weer heel logisch was, want hallo zeg, hij had wel hun moeder weggekaapt.

