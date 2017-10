Zangeres Pink eerlijk over haar huwelijk: "Soms zijn er periodes dat je een jaar lang geen seks hebt" Redactie

Seks & Relaties "If you liked it then you should have put a ring on it", zo leerden we al van Beyoncé. Maar daar stopt het niet. Ook als die felbegeerde ring eenmaal rond je vinger zit, blijft het hard werken, geeft collega-zangeres Alecia Moore toe, de meesten beter bekend als Pink.

De zangeres is ondertussen 11 jaar getrouwd met manlief Carey Hart, al ging dat niet altijd over rozen. Zo gingen ze al eens uit elkaar in 2003 en vroegen ze in 2008 zelfs de scheidingspapieren aan. En toch zijn ze momenteel nog steeds zielsgelukkig met elkaar. Hun geheim? Keihard knokken.

Seks & Relaties "Monogamie is hard werken"

"Er zijn momenten dat ik naar hem kijk, en hem de meest doordachte en logische beslissing van mijn leven vind. Hij is mijn rots in de branding, hij is de perfecte vriend en de perfecte vader. Andere keren denk ik: ik heb een hekel aan je. We hebben niets gemeenschappelijk, ik wil je nooit meer zien. Vervolgens gaat alles twee weken weer helemaal prima," zo vertelt ze openhartig aan 'The Guardian'. "Soms komen er periodes waarin je je een jaar lang geen seks hebt. Betekent dat dan het einde? Het belangrijkste is en blijft: wil jij hem en wilt hij jou? Monogamie is hard werken. En dus is dat het enige dat je kan doen."