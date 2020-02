Xandee stapt na 6 maanden al in het huwelijksbootje met haar prins: “Door verliefdheid is de kans groot dat je geen rationele beslissingen neemt”

Seks & Relaties Na jaren van medische en liefdesproblemen, heeft Sandy Boets (41), beter bekend als Xandee, het geluk en haar prins op het witte paard gevonden. Sinds oktober vormt ze een koppel met Eric Vanmanshoven (37) uit Sint-Truiden, aan wie ze in april ook haar jawoord geeft. Maar is het wel zo’n goed idee om zo snel te trouwen én bestaat die prins op het witte paard überhaupt? Wij vroegen het aan drie relatie-experts.

In Dag Allemaal vertelt Xandee deze week dat ze haar prins op het witte paard gevonden heeft. Meer zelfs, in april stapt het stel na een relatie van een halfjaar al in het huwelijksbootje. Maar als mensen zo snel trouwen wordt er al snel achter de rug gefluisterd. ‘Is dat niet te snel?’

Op zich is het al bizar om hier over na te denken, want hét perfecte moment om te trouwen bestaat uiteraard niet. “Een Brits onderzoek heeft aangetoond dat koppels gemiddeld een relatie van 4,9 jaar achter de rug hebben wanneer ze trouwen. Maar dat is slechts een gemiddelde”, vertelt klinisch seksuologe en psychologe Chloé De Bie. “Er bestaat geen ideale termijn. Sommige koppels zijn al een jaar samen, maar zien elkaar slechts één keer in de week door hun lastige agenda’s. Bij anderen is de romance al een half jaar aan de gang, maar ze spreken wel elke dag af. Dan heb je veel meer tijd om elkaar goed te leren kennen. En dat is uiteindelijk veel belangrijker: dat je elkaar door en door kent en samen 100% achter de keuze staat om de volgende stap te zetten.”

De seksuologe geeft wel toe dat het een risico is om na enkele maanden elkaar al eeuwige liefde te beloven. Je zit immers nog in de verliefde fase waarbij de hormonen door je lichaam razen. “Na de wittebroodsweken gaan je verliefdheidshormonen op een lager pitje staan. Het gevolg: je ontdekt ook de minder leuke trekjes van je partner. Denk er dus goed over na voor je zo’n commitment aangaat.”

Kapel in Las Vegas

Relatietherapeut Margo Van Landeghem deelt die mening. “Er bestaat geen vaste norm. Maar ik zou toch aanraden om de tijd te nemen. Stap niet onmiddellijk een kapel in Las Vegas binnen om te huwen”, reageert de expert. Ze raadt eveneens aan om te wachten tot na de eerste fase van verliefdheid. “Pas daarna voel je echt aan of je partner kan bieden wat je nodig hebt. Op de barsten van verliefdheid begint de echte relatie. En waarom niet eerst samenwonen? Dat is een goede test om te checken of het echte leven met jullie tweetjes, op goede en op lastige dagen, ook daadwerkelijk lukt.”

Volgens seksuoloog Wim Slabbinck bestaat er ook niet zoiets als één ware liefde. “Je kan niet heel je leven verliefd zijn, zeker niet op dezelfde persoon. Er zijn meerdere prinsen op het witte paard bij wie de goede relatie initieel voorkomt uit lust en verliefdheid. Daarom dat we meerdere ware liefdes kunnen tegenkomen in ons leven. We zien ook steeds meer mensen die serieel monogaam zijn of meerdere partners hebben.”

Slabbinck is dan ook geen voorstander om iemand zo snel om te dopen tot je prins op het witte paard. “Verliefdheid is niet de beste raadgever, integendeel. Door verliefdheid is de kans groot dat je geen rationele beslissingen neemt, zeker niet naar de toekomst toe. Je bent dus beter om wat voorzichtiger te zijn in zulke uitspraken en je wacht het best af tot de grootste emoties een beetje zijn gaan liggen om belangrijke keuzes te maken. Als iemand je ware is, dan betekent dat dat je ook de mindere kantjes aanvaardt die je pas leert kennen nadat de verliefdheid overwaait en daar een evenwicht in vindt. Pas dan kan je erin slagen om een langdurige, goede relatie uit te bouwen.”