Word jij ook lid van de climax club? 9 begrippen voor creatieve seks en betere orgasmes LDC

11 juni 2020

14u07 6 Seks & Relaties Om te kunnen genieten, heb je kennis nodig. Dat is het motto van de Franse Jüne Plã. En om haar wijsheid te verspreiden, schreef ze er een boek over, ‘Climax Club’. Het resultaat is een bundel tips om ongeremd plezier te beleven in bed. Wij haalden er alvast negen termen en technieken uit die - op z’n minst - leerrijk zijn en voor rooie oortjes zorgen.

“Ik heb altijd zo’n beetje de indruk gehad dat ik mijn seksualiteit verwaarloosde. Dat ik iets miste om helemaal voldaan te zijn”, zo bekent Jüne Plã in de eerste pagina’s van haar boek. “Ik keek dan wel naar porno en ik voelde me goed bij seks, maar ik bleef steeds dezelfde fouten maken. Penetratie deed pijn en seks was altijd hetzelfde, bij elke nieuwe minnaar. Het was zo fantasieloos. We herhaalden eindeloos hetzelfde, opnieuw en opnieuw. Ongeacht met wie het was.”

Dat moet anders, dacht Plã. En ze ging op onderzoek. En ja, dat mag je vrij letterlijk nemen. “Ik heb dag en nacht gevrijd om de beste vingertechnieken te vinden, om de perfecte pijpbeurt te leren geven e tutti quanti ...”, klinkt het rechtuit. Omdat ze haar bevindingen wilde delen, lanceerde ze in 2018 de Instagrampagina Jouissance Club. Vrij vertaald: Climax Club.

Op die pagina vind je allerlei trucs om je bedpartner - of jezelf - een beter orgasme te bezorgen. Elke uitleg is ook voorzien van een elegante illustratie, want Plã verdient in haar dagelijkse leven de kost als animatiefilmtekenaar. En blijkbaar vallen die plaatjes in de smaak, want ondertussen heeft de Française al meer dan 561.000 volgers verzameld.

(Lees verder onder de foto.)

Toen Plã zag hoeveel succes ze had op Instagram, besloot ze om een stapje verder te gaan en een boek te schrijven. “Met dit boek wil ik mensen aanmoedigen om de creativiteit aan het werk te zetten, uit de comfortzone te treden en een seksualiteit te ontdekken die veel rijker en bevredigender is.” Het boek werd een bestseller in Frankrijk en ging al meer dan 100.000 keer over de toonbank.

Sinds deze week is ook de Nederlandstalige versie gelanceerd. Wij hebben ons - alles voor de journalistiek - erin verdiept, en lijsten enkele termen en technieken op die je seksleven naar een hoger niveau tillen.

1. Glans: “De glans is het bovenste deel van de clitoris en wordt gedeeltelijk beschermd door de clitoriskap”, legt Plã uit. “De grootte verschilt sterk van persoon tot persoon. Bij de een is hij zichtbaarder dan bij de ander. Het is de numero uno om tot een orgasme te komen. Voor sommige mensen kan het vervelend zijn om de glans aan te raken, omdat hij erg gevoelig is.”

2. Flok-flok: “De ‘flok-flok’ in vaktermen, gewoon omdat dat is wat je hoort. Met één of twee vingers maak je zacht heen-en-weerbewegingen van de glans naar de vaginaopening. Let op, ga niet meteen naar binnen en zorg dat je met je vinger het vaginavocht verspreidt. Heerlijk, vooral als het wat langer duurt en je vinger dan plots toch in de vagina glipt...”

3. Toktoktok: “Trek een pruimenmondje en kom met je lippen tot vlak bij de glans, geef met je tong heel zachte tikjes op de glans van de clitoris. Het ritme, dat bepaal jij. Stel je maar voor dat je een seksspeeltje met meerdere snelheden bent.”

4. Rookpauze: “Je houdt je hand zo alsof je een peukje tussen je vingers houdt en je maakt een ‘kom hier’-gebaar. Met je duim streel je zacht de glans van de clitoris. Wat hier zo leuk aan is, is dat er twee zones tegelijk gestimuleerd worden.”

5. Tuttifrutti: “Als je nog nooit met fruit in bed bent gedoken, dan kan ik je deze nieuwe ervaring alleen maar aanraden. Het leuke is dat je genoeg hebt aan een nectarine of een superverse perzik (biologisch seizoensfruit) recht uit de koelkast. Zet er je tanden in en masseer jezelf met het vruchtvlees. Je partner zal ervan genieten om het zoete sap van je af te likken ...”

6. Fornix uteri: “Dit is het uiteinde van de vagina. Je kunt er lichte, draaiende bewegingen maken en afwisselen met een zachte beweging van je vingers. Sommige mensen vinden dit pijnlijk, dus rustig aan en luister naar je bedpartner.”

7. De juiste hoek: “Voor een onvergetelijke pijpbeurt kun je de penis een beetje naar beneden buigen, zodat hij een rechte hoek vormt met de onderbuik. Intens plezier en bovendien veel handiger als je de man in de ogen wilt kijken.”

8. Focus frenulum: “De frenulum is het stukje huid dat de basis van de voorhuid vastmaakt aan de eikel. Je moet heel voorzichtig zijn met het frenulum, ook al is het een erogene zone die je niet links mag laten liggen. Benaderen met zachtheid is dus de boodschap!”

9. Optie versnellingspook: “Aftrekken is leuk, maar aftrekken als een professional is nog beter. Tijdens het aftrekken kun je met de palm van je hand af en toe even omhoog naar de eikel en daar cirkelvormige bewegingen maken, alsof je achter de bar staat en een glas in de vorm van een penis afdroogt. Als je dit zachtjes en met voldoende glijmiddel doet, kun je nu weer gaan aftrekken ...”

Climax Club van Jüne Plã, Uitgeverij Horizon, 256 pag., 16,90 euro.

