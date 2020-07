Lene Kemps

Geloven ze in het lot, of was het toeval? Wilfred Pepping (48) en Diana Van Dijk (48) denken er even over na, maar houden het dan toch maar bij goed geluk. «We gingen beiden met onze ouders al jaren naar camping Het Goudmeer in Oosterwolde. Wat zorgt ervoor dat je elkaar in 1989 dan net opmerkt, en dat er iets uit groeit? Toeval.» En dat je elkaar jaren later terugvindt? «Dat hebben we vooral te danken aan social media. We werden eerst Hyves-vrienden en volgden elkaar daarna op Facebook.» Maar dan moet het bij de tweede ontmoeting nog klikken. Wilfred: «Eigenlijk twijfelde ik daar niet aan. Toen ik haar terugzag, op 28 april 2014, was ik onmiddellijk weer zo verliefd als toen; een 42-jarige tiener.»

Verdriet, troost en liefde

Het begint als een liefde waarover liedjes worden geschreven. Meisje van zeventien met gebroken hart laat zich troosten door leuke jongen die ze op de camping ontmoet. Wilfred: «Ik was jong en smoorverliefd. Helemaal ondersteboven. Ik vond haar erg mooi en ontwapenend lief.» Diana: «Ik had liefdesverdriet, en plots was hij daar: die jongen bij wie ik mijn hart kon uitstorten. Ik kon fijn met hem praten en hij luisterde goed, dus kwamen er al snel andere gevoelens naar boven.» Het werden vier lange weken die ze dicht bij elkaar doorbrachten, samen uitkijkend over het gelijknamige Goudmeer, of rondhangend met de andere jongeren. Ze glimlachen nog steeds als ze er aan terugdenken. «Naar liedjes luisteren, Prince was dat in die tijd, dicht bij elkaar zijn. Heerlijk.»

De terugkeer naar huis was moeilijk. Er werden traantjes gelaten en beloftes gemaakt, maar de liefde was moeilijk vol te houden. Ze woonden een autorit van amper anderhalf uur bij elkaar vandaan; maar als je zeventien bent en geen rijbewijs hebt, kan die afstand onoverkomelijk zijn.

Wilfred: «We schreven wel. Oh, wat hebben we geschreven! Maar de relatie verwaterde toch. Ze aan de gang houden deed gewoon te veel pijn. Je wil bij elkaar zijn en dat kan niet. De afstand was gewoon te ver en het verlangen te groot. Uiteindelijk hebben we er met veel pijn in het hart een punt achter gezet. We waren zeventien, je kan niet verliefd blijven op iemand die je nooit ziet. De zomerliefde is gewoon doodgebloed. Maar mijn gevoelens voor Diana niet.»

Diana: «Ik dacht nog wel eens aan hem. Op zijn verjaardag, als de vakantie er weer aankwam... Er blijft toch iets hangen van dat fijne gevoel van die zomer, en je weet: hij is een goeie jongen. Maar we konden geen kant uit met die gevoelens.»

Life happens

Het leven overkomt je. Zowel Wilfred als Diana vonden een partner en kregen kinderen. Wilfred: «Dat waren voor ons beiden ernstige relaties, het is niet dat die tweede keuze waren. Natuurlijk schoot Diana nog weleens door mijn hoofd, maar als een leuke herinnering, meer niet.»

Hoewel het nu lijkt alsof ze er altijd zijn geweest, werden de social media platforms pas rond 2004 opgericht. Wilfred en Diana werden eerst Hyves vrienden, daarna Facebook maatjes. Wilfred: «Op elkaars verjaardag stuurden we een berichtje. Ik reageerde al eens op een foto die voorbij kwam. Vanop afstand konden we elkaars leven volgen, en we postten zo nu en dan een grappige opmerking, maar verder ging dat niet.»

Zowel de relaties van Wilfred als Diana liepen stuk. Zij brak in 2004 met de vader van haar kinderen. «Nee, ik liet Wilfred niet weten dat ik single was. Ik was bezig met mezelf, rustig even alles verwerken en de zaken op een rij zetten.» Bij hem kwam het na twintig jaar huwelijk in 2013 tot een echtscheiding, die gelukkig in de nodige sereniteit kon gebeuren. De omgang met zijn ex-vrouw bleef zo vriendschappelijk, dat zij samen met de kinderen door zijn Facebook-pagina ging, op zoek naar een nieuwe partner om hem op te vrolijken. Wilfred: «Natuurlijk kwamen ze bij Diana terecht. ‘Ook single, ook twee kinderen, en je kent haar nog van vroeger. Dat is toch een prima kandidate?’ Maar op dat moment was ik daar nog niet aan toe.»

Hét moment kwam een jaar later. Wilfred: «Diana was fan van Beth Hart, en het nummer ‘I’d rather go blind’. Ik zocht het op en was enorm onder de indruk van die stem. Dat liet ik Diana weten. Plots gingen er berichten heen en weer. Zij had al twee concerten meegemaakt, zei ze. Dan ga ik graag mee als er een derde is, liet ik weten. Er kwam weer een conversatie op gang. Over onze kinderen en echtscheidingen, over het leven. Het voelde heel vertrouwd aan. We namen die draad van 25 jaar geleden meteen weer op. Ik vond nog tickets voor een Beth Hart optreden in Kopenhagen en nodigde haar uit. Diana accepteerde. Maar voor we naar Denemarken vertrokken, wilden we elkaar eerst opnieuw zien. Dat gebeurde op 28 april 2014.»

D-day

Het is een dag die ze nog steeds vieren. Het begin van hun nieuwe verkering. Ze hadden afgesproken op het station. Wilfred: «Ik stond nerveus op het perron te wachten, met dezelfde hartkloppingen als die tiener van zeventien. Ik werd niet teleurgesteld. Toen ik haar naar me zag komen toelopen, kon ik alleen maar denken: ze is nog mooier geworden.» Voor Wilfred was het op dat moment al duidelijk: hij wilde met Diana verder. Zij had wat meer tijd nodig om tot dezelfde conclusie te komen.

Diana: «We waren een onbeschreven blad tijdens die vakantieliefde. Maar onderweg maak je van alles mee en dat vormt je tot wie je nu bent. Ik had gebroken met de vader van mijn kinderen. Ik was ziek geworden.»

Bij Diana werd de ziekte van Crohn vastgesteld, waardoor een stoma een pijnlijke realiteit voor haar werd. Later kwam daar Hidradenitis Suppurativa bij, een ernstige huidziekte. Diana: «Het gaat om fistels, kleine onderhuidse ontstekingen die een weg naar buiten zoeken. Heel pijnlijk. Dat kan zwaar wegen, maar ik probeer ermee om te gaan. In rustige tijden kan ik het naast me neerleggen. Als de ziekte opsteekt, ben ik een tijdje niet de Diana die ik zou willen zijn. Dan probeer ik gewoon te wachten tot het over gaat: dit is het en hier moet ik het mee doen.» Het heeft de band met Wilfred bemoeilijkt: «Ik durfde gewoon niet zo snel in de liefde te geloven. Wie wil er nu een vrouw met een stoma?» En het heeft de relatie met haar lichaam verstoord: «Mijn lichaam is niet zo lief voor mij, het laat me in de steek. Dat was moeilijk te aanvaarden. Dat Wilfred helemaal weg was van dat lichaam vond ik in het begin heel vreemd. Maar hij zei het zo vaak dat ik het wel moest geloven.»





Wilfred: «Ik wist dat ze ziek was. Diana is daar heel open over, ook toen we nog via Facebook communiceerden. Ze schreef over haar ups en downs, over alle doktersbezoeken en operaties. Het maakt voor mij niets uit. Zij is de vrouw die ik wil, alles erop en eraan.» Wilfred organiseerde zelfs een fundraiser voor haar. Voor een bezoek aan Georgië, waar een natuurlijke remedie bestaat tegen de huidaandoening. Een bona fide behandeling met ‘bacteriofagen’, kleine virussen die de slechte bacterie opeten. Met goedkeuring van Diana’s dokter trokken ze naar een kliniek in Tbilisi waar ze niet alleen een gezondere huid, maar ook fijne herinneringen aan over hield.

Diana: «Hier wordt alleen geopereerd, en dan komen de gezwellen gewoon terug. De bacteriofagen hebben een langer effect. De behandeling duurt vier weken, dus we hebben ook wat van de stad gezien. Het is een van de zaken waar we enorm van kunnen genieten: samen een stad ontdekken.»

Opnieuw samen

Je stapt niet zomaar in een nieuwe relatie, je brengt wat bagage mee. Wilfred en Diana hebben nog vijf jaar gewacht om te gaan samenwonen. De kinderen waren blij voor hen, opgetogen over het nieuwe geluk. Ilona (22) en Jarno (20) van Diana kunnen het dan bovendien ook nog eens heel goed vinden met Kaylee (22) en Nick (21) van Wilfred.

Diana: «Ja, daar hebben we erg veel geluk mee gehad. Onze kinderen schieten net zo goed met elkaar op als wij. We zijn al drie keer op vakantie gegaan met z’n zessen, en dat was telkens weer een feest.»

Wilfred: «Zij is voor mij verhuisd, dat waardeer ik erg. Ik heb een eigen zaak, voor mij zou het moeilijker zijn.»

Diana: «Het gaat goed, we hebben het fijn samen. Natuurlijk is er wel eens ruzie. Ach, ik zou het zelfs geen ruzie noemen. Een beetje kibbelen. De ergernis duurt bij mij heel even, dan gooi ik er alles uit en dan is het ook weer zo voorbij. Tijdens mijn uitbarsting houdt Wilfred zich wijselijk stil.»

Wilfred: «Het gaat vaak over onnozele dingen die geen ruzie waard zijn. Ik heb een brede rug, ik kan het makkelijk loslaten.»

Naast de brede rug, heeft hij ook nog steeds een sterke schouder. Diana: «Ik kan alles aan hem vertellen, hij kan nog steeds even goed luisteren als toen. En hij heeft een geweldig gevoel voor humor. Hij kan me altijd troosten en een glimlach bij me naar boven halen. Ik heb het gevoel dat ik hem echt kan vertrouwen, en dat er wederzijds respect is, dat vind ik erg belangrijk.»

Wilfried: «Ik ben dankbaar dat zij opnieuw in mijn leven is gekomen, met alle overrompelende gevoelens die erbij horen. Het is vreemd om hier nu samen te zitten met haar. Het heeft die vertrouwdheid van al die jaren geleden. Maar het is ook veel meer dan dat, het is dieper en ernstiger. Haar mooie buitenkant heb ik altijd gezien, haar kracht en haar lieve karakter waardeer ik nu meer dan vroeger. Ze laat me in mijn waarde en probeert me niet te veranderen. Ik mag zijn wie ik ben bij haar, dat is veel waard.»