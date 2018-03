Wil je betere seks? Leer dan eerst beter slapen TVM

15 maart 2018

13u01

Bron: Vice/Daily Mail 0 Seks & Relaties De helft van alle mensen zegt dat ze te weinig slapen en minstens evenveel mensen maken zich zorgen over hun seksleven. Driekwart van de Belgen vindt zelfs dat de kwaliteit van zijn of haar seksleven beter kan, dat bleek althans toch uit een enquête uit 2013. Twee verschillende problemen denk je misschien, maar ze hebben meer met elkaar te maken dan je denkt.

De twee zijn in de eerste plaats natuurlijk gerelateerd omdat je in dezelfde ruimte slaapt en vrijt: de slaapkamer. Maar een gebrek aan slaap en seks hebben ook een aantal gemeenschappelijke oorzaken, zoals stress. Nog belangrijk is dat een gebrek aan slaap kan leiden tot problemen tussen de lakens, en goede seks dan weer kan zorgen voor een betere nachtrust.

Laurie Mintz, schrijfster van het boek ‘Becoming Cliterate: Why Orgasm Equality Matters – and How to Get It’ schijnt haar licht op het verband tussen de twee. “De reden dat ik een boek heb geschreven voor vrouwen die te moe zijn voor seks, is omdat het de meest voorkomende klacht is waarmee ze naar sekstherapeuten en psychologen trekken. Uit een studie bleek onlangs nog dat hoe langer vrouwen slapen, hoe meer ze geïnteresseerd zijn in seks de volgende dag. Zelfs één uur extra slaap, leidde tot 14 procent meer kans op een vrijbeurt de dag erna. Uit dezelfde studie bleek ook dat meer slaap leidt tot meer intense orgasmes,” legt Mintz uit aan Daily Mail.

Deze studie focuste zich op studenten, maar er zijn talloze onderzoeken die aantonen dat oudere vrouwen er zelfs nog meer last van hebben. Een recent onderzoek linkte bijvoorbeeld rechtstreeks slaapproblemen aan een gebrek aan seks bij dames in hun menopauze. Ook van kersverse mama’s is geweten dat ze vaak lijden aan een gebrek aan slaap én seks en dat de twee in verband staan met elkaar.

Testosteron

En mannen dan, horen we jullie al denken. Ook die hebben minder zin in seks als ze weinig geslapen hebben, maar het effect is wel een stuk groter bij vrouwen. Dat heeft onder andere te maken met testosteron. Bij een gebrek aan slaap en stress komt het hormoon cortisol vrij, wat de testosteronspiegel verlaagt. En testosteron speelt een heel belangrijk rol in het libido van zowel mannen als vrouwen. Alleen is het testosterongehalte van mannen van nature een stug hoger dan dat van vrouw. Vandaar dat zij hier minder last van hebben.

Het effect van seks van slaap

We kunnen concluderen dat zowel vrouwen als mannen meer zin hebben in seks als ze uitgeslapen zijn. Maar omgekeerd heeft seks ook invloed op slaap. Volgens seks-expert Ian Kerner kan te weinig seks leiden tot slapeloosheid en irritaties. Het is geweten dat onder andere het hormoon oxytocine dat vrijkomt na een orgasme, ervoor zorgt dat je beter slaapt. Seks verhoogt bij vrouwen ook het oestrogeengehalte, waardoor ze dieper slapen. Bij mannen komt dan weer het hormoon prolactine vrij na een orgasme, waardoor ze slaperig worden.

Niet tevreden over je seksleven? Neem dan eerst eens je slaappatroon onder de loep en omgedraaid. Hier lees je alvast talloze tips om beter te slapen vanavond, hier vind je dan weer tips om je seksleven naar een hoger niveau te tillen.