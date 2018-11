Wetenschappelijk bewezen: zo vaak moet je écht seks hebben Valérie Wauters

Als het gaat over seks, zijn de meningen vaak verdeeld over hoeveel keer per week of maand het beste is voor je relatie. Want gaat kwaliteit nu écht boven kwantiteit? Wij bekeken enkele sociologische studies en probeerden zo de ideale seksfrequentie te achterhalen.

Het moet gezegd dat er heel wat onderzoeken bestaan rond koppels en hun seksleven. Het lijkt dan ook praktisch onmogelijk dat ze allemaal tot dezelfde conclusie zouden komen als het op de ideale seksfrequentie aankomt. Toch zal je merken dat de studies die wij onder de loep namen verrassend gelijkaardige besluiten trekken.

Zo bestudeerde een studie uit 2015, gepubliceerd in Social Psychological and Personality Science, 30.000 koppels over een periode van 40 jaar. Hieruit kwam het besluit dat eenmaal per week seks hebben een perfect gemiddelde was voor gelukkige koppels. Wie meer seks had was niet gelukkiger of minder gelukkig, maar wie het gemiddelde niet haalde rapporteerde wel om zich minder seksueel vervuld te voelen.

Een gelijkaardige conclusie kwam er bij een onderzoek uit 2017, gepubliceerd in Archives of Sexual Behavior. Hieruit bleek dat de gemiddelde volwassene het liefst 54 keer per jaar seks heeft. Wat ongeveer neerkomt op eens per week.

Een derde studie, van de Carnegie Mellon Universiteit, verdeelde koppels in twee groepen. Groep A werd gevraagd om geen veranderingen door te voeren in hun seksleven. Groep B kreeg de opdracht op de frequentie waarop ze seks hadden te verdubbelen. Na afloop van de testperiode rapporteerde groep B dat de seks lang niet meer zo leuk was, en dat het soms zelfs als een opdracht voelde.

De conclusie

Wat we hieruit kunnen concluderen? Dat je vooral zo vaak seks moet hebben als jij en je partner leuk vinden. En dat we daarnaast moeten onthouden dat ons seksleven niet vreemd is, of onze relatie per sé gevaar loopt wanneer we meer of minder dan gemiddeld samen tussen de lakens duiken. Hoe vaak je al dan niet seks hebt is niet de ultieme bepalende factor voor het hebben van een gelukkige relatie. Stress op het werk, geldproblemen of familiedrama kunnen allen een negatieve impact hebben op je mentale gezondheid, en op je libido. Heb je minder seks dan wat jij als normaal definieert, dan wil dat niet per definitie zeggen dat je volledige relatie niet goed zit.

