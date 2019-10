Wetenschappelijk bewezen: daarom voel jij je aangetrokken tot wie hard to get speelt VW

15 oktober 2019

07u49

Bron: purewow 1 Seks & Relaties Hoe komt het dat we ons altijd meer aangetrokken voelen tot een partner die hard to get speelt? De wetenschap heeft hiervoor een verklaring.

Zijn we allemaal masochisten? Zijn we enkel en alleen op zoek naar het gevoel van spanning dat de zoektocht naar een liefdespartner ons oplevert? Over het hoe en waarom we vooral op iemand lijken te vallen die zich niet spontaan voorn onze voeten werpt is al veel inkt gevloeid. Maar nu biedt de wetenschap ook enkele antwoorden.

Uit een studie die onderzoekers aan de universiteit van Virginia en Harvard blijkt dat vrouwen zich het meest aangetrokken voelen tot mannen wiens interesse in hen wat dubbelzinnig was. In het onderzoek kregen vrouwelijke proefpersonen (allen studenten van de universiteit van Virginia) te horen dat ze deelnamen aan een experiment over online dating (wat in werkelijkheid dus niet het geval was). Aan hen werd uitgelegd dat hun Facebook-profielen werden bekeken door een groep mannen van ongeveer hun eigen leeftijd, die vervolgens gevraagd werden om te beoordelen hoe goed ze dachten dat ze met elkaar zouden opschieten.

Vervolgens werden de vrouwelijke testpersonen verdeeld in drie groepen. Aan elk van de groepjes werden Facebook-profielen getoond van vier aantrekkelijke jongens van hun leeftijd. Eén groep vrouwen kreeg te horen dat dit de mannen waren die hen het leukst vonden. Een andere groep vrouwen kreeg te horen dat deze mannen hen een gemiddelde score gegeven hadden. De laatste groep werd wijsgemaakt dat de gevoelens van deze mannen over hen onduidelijk of onbekend waren.

De resultaten, gepubliceerd in het tijdschrift Psychologica Science, waren opmerkelijk. De vrouwen voelden zich het meest aangetrokken tot de mannen wiens gevoelens onbekend bleven. Ze vonden de mysterieuze mannen nog aantrekkelijker dan de mannen die openlijk hun gevoelens voor hen zouden getoond hebben. De onderzoekers schreven deze uitkomst toe aan ‘de geneugten van de onzekerheid’.

Het bleek dat de groep vrouwen aan wie gezegd werd dat de mannen onzeker waren over hun gevoelens, ook vaker aan hen dachten. En hoe vaker je aan iemand denkt, hoe aantrekkelijker deze persoon lijkt.