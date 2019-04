Wetenschappelijk bewezen: daarom heeft je partner sneller zin in seks dan jij VW

08 april 2019

Lijkt het alsof je partner altijd zin heeft om met jou tussen de lakens te duiken, maar jij niet zozeer? En vraag je je weleens af waarom jij die passie die je in Hollywoodfilms van het scherm ziet spatten maar niet lijkt te ervaren? Dat heeft waarschijnlijk te maken met de manier waarop jij verlangens beleeft.

Tot enkele jaren geleden werd het idee dat het een tijdje duurt om op te warmen voor een potje stomendee seks op grote schaal geclassificeerd als seksuele disfunctie. Maar dankzij klinisch sekstherapeut dr. Rosemary Basson weten we nu dat er eigenlijk twee soorten verlangens bestaan: spontaan en responsief. Meer zelfs: ze zijn allebei volkomen normaal.

Volgens Pamela Mendelsohn is spontaan verlangen exact zoals het woord het omschrijft: het komt uit het niets, zonder enige vorm van stimulans. Je kan bij wijze van spreken het vuilnis buitenzetten of de afwas doen en tegelijkertijd zin krijgen in seks. Het is vooral dit type van passioneel verlangen dat we in films tegenkomen.

Daarnaast bestaat ook responsief seksueel verlangen. Het seksueel verlangen ontstaat dan nadat de handeling is geïnitieerd. Met andere woorden: er gebeurt iets sexy en je bent vervolgens in de stemming. Je verlangt niet echt naar seks, maar geniet ervan zodra je opgewarmd bent.

In het verleden karakteriseerden veel sekstherapeuten en psychologen het spontane verlangen als ‘mannelijk’ en het responsief verlangen als ‘vrouwelijk’. Maar zoals bij de meeste labels, weten we dat het veel genuanceerder en complexer is dan dat. De realiteit is dat beide soorten verlangens volkomen gezond en normaal zijn voor mannen en vrouwen, en dat beide kunnen leiden tot een bevredigend seksleven. De sleutel ligt daarbij vooral in het vinden van de juiste balans tussen jullie verschil in goesting. “Probeer eerst je eigen verlangens te begrijpen, en communiceer deze vervolgens naar je partner”, besluit Mendelsohn.