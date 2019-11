Wetenschap verklaart waarom je je eerste liefde nooit vergeet Valérie Wauters

05 november 2019

14u05

Bron: Bustle 0 Seks & Relaties Hoeveel tijd er ook over gaat en hoeveel relaties je sindsdien al gehad hebt: je eerste liefde vergeet je niet. Zie je nooit iemand liever dan die eerste crush, of is er meer aan de hand?

Voor de eerste keer echt verliefd worden verandert je leven. De emoties die je voelt zijn zo nieuw en intens dat er voor altijd een klik wordt gemaakt in je brein. Wanneer die relatie vervolgens op de klippen loopt, kan het dan ook aanvoelen als het einde van de wereld.

Volgens relatie-experts zijn er verschillende redenen waarom een eerste liefde zo onvergetelijk is. Zo speelt de chemie van onze hersenen bijvoorbeeld een belangrijke rol. Met een eerste liefde vorm je vaak een heel sterke emotionele band. In vele gevallen komt zo’n eerste verliefdheid voor nog voor de logische delen van onze hersenen volledig zijn ontwikkeld en wanneer het vooral onze hormonen zijn die door ons lichaam razen. Hierdoor ontstaat een overweldigende en allesoverheersende emotionele band die gesmeed wordt door de afgifte van het hormoon oxytocine. Datzelfde hormoon is trouwens verantwoordelijk voor het vormen van de emotionele band tussen moeders en hun kinderen.

Oxytocine staat ook bekend onder de naam ‘liefdeshormoon’ en helpt mensen zich aan elkaar te hechten. Het zorgt er in een relatie voor dat je elkaar trouw blijft, dat je remmingen verminderen en dat je in staat bent elkaar te vertrouwen. Simpele dingen als kussen en knuffelen met je eerste liefde zorgen ervoor dat er een krachtige chemische connectie tussen jullie ontstaat, die moeilijk is om later te vergeten.

Maar dat is zeker niet de enige reden waarom een eerst liefde zo onvergetelijk blijkt. Als je verliefd wordt, overspoelt een golf van chemische stoffen zoals dopamine, oxytocine en serotonine onze hersenen. Deze feelgood hormonen kunnen ervoor zorgen dat je euforie en intense gevoelens ervaart, vooral wanneer ze gecombineerd worden met fysieke aanrakingen. Bovendien komt een eerste verliefdheid vaak voor in onze tienerjaren, een tijd waarin het beloningscentrum van onze hersenen zo bedraad is dat we bijzonder gevoelig zijn voor bevredigende en intense ervaringen zoals verliefd worden en seks hebben. Op die manier wordt de ervaring van een eerste liefde bijna onuitwisbaar ingebakken in onze hersenen en blijven we ze heel lang en heel levendig herinneren.

Eens je de liefde voor de eerste keer ervaren hebt wil je datzelfde gevoel voor de rest van je leven blijven najagen. Dat is meteen ook de reden waarom veel mensen zo verhangen blijven aan hun eerste echte liefde, zelfs jaren nadat de relatie eindigde. En net omdat een eerste liefde zo intens aanvoelt, kan het achteraf lijken alsof je nooit iemand liever ziet of gezien hebt dan je eerste crush. Weet wel dat dat waarschijnlijk niet het geval is, en dat het goed kan dat je een tweede of derde geliefde in feite veel liever zag. Maar wat dan vaak wel ontbreekt, is de intensiteit van die liefde, die alles te maken heeft met de chemische verbindingen die bij een eerste verliefdheid in onze hersenen werden aangemaakt, en de rest van ons leven blijven nazinderen.