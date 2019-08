Wetenschap bewijst: vooral dit type man verstuurt ongewenste dick pics VW

12 augustus 2019

16u54

Bron: Health 0 Seks & Relaties Een nieuwe studie, gepubliceerd in The Journal Of Sex Research, ging aan de slag met een wel erg specifiek onderwerp. De auteurs namen een testgroep van duizend mannen onder de loep, en onderzochten wat hun persoonlijkheid was en de invloed daarvan op het al dan niet versturen van foto’s van hun genitaliën.

Heb je al eens nietsvermoedend je WhatsApp, snapchat of een andere berichtenapp geopend om vervolgens recht in het kruis van een mannelijke vriend of kennis te staren, dan vroeg je je vast af wat de man in kwestie aanzette om je zo’n foto ‘cadeau’ te doen. Om meteen tot de conclusie te komen: mannen die dick pics versturen zijn vaker narcistisch en seksistisch ingesteld.

Om te begrijpen welk soort man foto’s van z’n penis verstuurt, vroegen de auteurs van de studie aan de mannen die toegaven het te doen wat hen daartoe dreef. De meesten onder hen zeiden dat het hun manier was om ervoor te proberen zorgen dat de andere partij ook een seksueel expliciete foto zou terugsturen. Anderen gaven dan weer toe dat ze zo’n foto’s stuurden om te voldoen aan hun eigen seksuele noden.

Volgens de onderzoekers zijn dit trekjes die een narcist typeren. Een narcist is immers iemand die extreem geobsedeerd is door zichzelf. Hij heeft veel geloof en vertrouwen in zichzelf, maar dan op een ongezonde en zelfs schadelijke manier. Het kan zelfs zover gaan dat hun realiteitszin over zichzelf, andere mensen en de wereld rondom hen verstoord raakt. Narcisme kan ook leiden tot manipulatief en uitbuitend gedrag, omdat ze hun eigen behoeften voorrang geven op die van een ander.

Het is makkelijk om een ongewenste dick pic af te doen als een man die probeert z’n eigen ego te strelen, maar vaak is het ook meer dan dat. En hier wordt het onderzoek pas echt eng. Meer dan 14% van de dick pic stuurders gaf toe dat ze hoopten om gevoelens van angst op te wekken bij de ontvanger. 10% deed het om te andere partij te doen walgen, 8% wilde de tegenpartij boos maken en nog eens 8% hoopte een gevoel van schaamte op te wekken bij hun ‘slachtoffer’.

“Door ongevraagde foto’s van hun genitaliën te verzenden, hoopten de meeste mannen seksuele opwinding bij de ontvanger op te wekken”, stelt de studie. “Over het algemeen werden bij mannen die dick pics stuurden hogere niveaus van narcisme en vijandig seksisme vastgesteld.”