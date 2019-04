Exclusief voor abonnees Weg met huidhonger: knuffelen maakt gelukkiger Nathalie Tops

17 april 2019

08u02 2 Seks & Relaties Slapen moeten we. Eten moeten we. Drinken moeten we. Maar knuffelen evenzeer. Dat die laatste behoefte weleens onderschat wordt, is een understatement. Of waarom we allemaal beter wat vaker zouden knuffelen.

Baby’s hoeven er niets voor te doen. We vertroetelen ze alsof hun leven ervan afhangt, en eigenlijk is dat ook zo. Want net zoals een gebrek aan eten je maag doet rammelen, leidt een tekort aan intimiteit tot lichamelijk ongenoegen: huidhonger genaamd. Knuffelen is een basisbehoefte.

