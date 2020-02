We worden minder vaak verliefd op een collega FT

13 februari 2020

00u00 0 Seks & Relaties 1 op de 10 Belgische werknemers was al eens verliefd op een collega, 6% kuste al iemand op het werk en 7% ging nog een stapje verder. Nochtans is er minder romantiek op de werkvloer dan vroeger.

In 2016 gaf een kwart van de werknemers toe al gevoelens te hebben gehad voor een collega, vandaag is dat 10%. Een vijfde had destijds al geflirt of gekust met een andere werknemer, vandaag is dat 9% en 6%. Vier jaar geleden dook 15% met een collega onder de lakens, nu is dat nog maar de helft daarvan. Wellicht heeft een betere omkadering (met meer regels) en een grotere terughoudendheid na #metoo daar mee te maken. Opvallend: leidinggevenden en werkgevers hebben tot twee keer méér intieme contacten met collega's, blijkt uit de enquête van Tempo-Team bij 2.050 werkgevers en -nemers.

De meesten hebben met dat geflirt geen probleem en verdragen het als collega's onderling een relatie beginnen (68%), de baas is minder begripvol (55%). De helft van de werknemers én werkgevers gelooft wel dat verliefdheid op de werkvloer vooral tot problemen leidt.