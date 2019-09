We were on a break! Kan een pauze je relatie redden? Liesbeth De Corte

14 september 2019

17u06 1 Seks & Relaties Hoe stapelverliefd een pril koppel ook is, de liefdesvlam blijft niet altijd hevig branden. Zo’n dip hoeft niet per se het einde te betekenen van een relatie. Je kan - net zoals Ross en Rachel in ‘Friends’ of André Hazes jr. en zijn vriendin Monique - een pauze inlassen. Maar levert dat ook iets op?

“Af en toe is het goed om eventjes uit elkaar te gaan”, vertelde André Hazes jr. tijdens de talkshow van Beau van Erven Dorens. De zanger gaf toe dat hij en zijn vriendin Monique niet meer samen wonen. “Ik wil niet zeggen dat we uit elkaar zijn. We weten het even niet. Maar we gaan hartstikke goed met elkaar om. Er is veel respect, we hebben elke dag contact en ik zie Dré (hun zoontje, red.) elke dag. Dat is goed.”

Geen impulsieve beslissing

‘Dreetje’ Hazes en zijn vrouw zijn één van de vele koppels die een rustpauze inlassen om de relatie te redden. Dat weet ook klinisch seksuoloog en relatietherapeut Chloé De Bie. “Het komt vaak voor dat koppels de pauzeknop induwen. Er zijn zelfs stellen die bij mij over de vloer komen en voorzichtig voorstellen of het niet beter is om tijdelijk uit elkaar te gaan. Ik vind dat best gevaarlijk. Voor sommigen werkt het, maar voor de meesten niet. Daarom raad ik aan om er héél goed over na te denken. Wat hoop je ermee te bereiken? Waarom wil je een time-out?”

Daarmee legt De Bie meteen een heet hangijzer op tafel: niet iedereen kiest om de juiste reden voor een tijdelijke break. “Voelt je relatie verstikkend aan? Dan is een pauze geen goed idee. Achteraf zal het probleem opnieuw opduiken. Je kan beter met elkaar bespreken hoe je meer ruimte kan maken voor me-time”, legt de relatie-expert uit. “Twijfel je over een relatie en wil je na een maand kijken of je elkaar mist? Dat uitgangspunt komt vaak voor, maar zo’n pauze leidt meestal tot een definitieve break-up. Door afstand te nemen, mis je immers verbondenheid en connectie. Dat heb je net nodig om een relatie te doen slagen.”

In sommige situaties kan een time-out wél deugd doen. Vaak is er dan sprake van een crisis, meent De Bie. “Als bijvoorbeeld aan het licht komt dat één van de partners overspel gepleegd heeft, kan het verstandig zijn om eerst even af te koelen. Zo kan je alles rustig laten bezinken en nadenken wat ontrouw betekent voor jou en de relatie.”

Afspraken maken

Volgens de relatie-expert is het belangrijk dat je als koppel goed overlegt hoe je de tijd apart zult invullen. Meer bepaald: hoe je in de tussentijd met elkaar communiceert. De Bie: “Je mag de verbinding met elkaar niet verliezen. Daarom is het nuttig om een gameplan te bedenken. Hoe je dat invult, kan het koppel zelf kiezen. Ze kunnen een keer per week bellen of samen op date te gaan. Zolang ze maar bespreken hoe het met hen gaat, wat ze voelen en of ze de ambitie hebben om iets aan de relatie te doen. Pas als je investeert in een time-out werkt het ook effectief.”

Als er kinderen in het spel zijn, moet je ook duidelijk afspreken hoe je de situatie communiceert. “Je moet op voorhand weten wat je antwoordt bij lastige vragen als: ‘Gaan jullie scheiden?’. ‘Gho, we weten het nog niet zeker’ is géén goede respons. Dat creëert ontzettend veel verwarring.”

Tot slot moet je ook overeenkomen over de bedpraktijken, om situaties als Ross en Rachel te vermijden. “Mag je met andere mensen daten of in bed duiken? Zie dat daar geen misverstanden over bestaan”, tipt De Bie. “Stel dat een vrouw een pauze gebruikt als een smoesje omdat ze iemand anders in haar leven heeft en stiekem wil uitzoeken of dat niet beter werkt, dan is die pauze het begin van het einde.”

Hoelang neem je het best afstand? Dat verschilt van koppel tot koppel, maar eigenlijk is de gouden regel: niet langer dan nodig. “Hoe langer het duurt, hoe minder connectie je hebt en hoe moeilijker het zal zijn om je relatie opnieuw op te bouwen. Mijn tip: probeer het twee weken uit. Als je achteraf voelt dat je meer tijd apart nodig hebt, moet je overpeinzen waarom. Wat wil je er nog uit halen? Kortom, het blijft een proces van herevalueren.”

Babbelen, babbelen en nog eens babbelen

Een kleine troost: je moet het niet zo ver laten komen. Niet elke dip leidt sowieso tot een mini-break. “Iedereen begint een relatie met een positieve blik. Je bent hoteldebotel verliefd en gaat er niet van uit dat jullie nog veel watertjes moeten doorzwemmen. Zit er plots een haar in de boter? Dan zal elke psycholoog, seksuoloog en relatietherapeut hetzelfde advies geven: praat met elkaar. Wat zit je dwars? Wat is er gebeurd? Wat kan je anders aanpakken? Tijdelijk uit elkaar gaan is slechts een laatste hulpmiddel.”