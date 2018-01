We hebben gemiddeld drie keer per maand seks en dat komt (een beetje) door Netflix TVM

18u26

Bron: AD/Radio 1 0 unsplash Seks & Relaties Vaak wordt gezegd dat ‘twee keer per week seks’ de norm is, maar dat blijkt in realiteit niet te kloppen. Of toch althans niet bij onze noorderburen. Uit een grootschalige steekproef onder 17.000 Nederlanders blijkt dat de meeste koppels ‘maar’ drie keer per maand seks hebben. Volgens relatietherapeut Rika Ponet komt dat onder andere door Netflix.

Uit het Rutger-onderzoek blijkt wel dat de meeste Nederlanders tevreden zijn over hun seksleven. Meer mannen (92 procent) dan vrouwen (75 procent) genieten ervan. Opvallend is ook dat singles seksueel veel actiever zijn dan mensen met een vaste partner. Singles hebben vaker verschillende sekspartners en doen meer aan online dating en sexting dan mensen in een relatie. Dat laatste geldt vooral voor singles tussen de 25 en 40 jaar.

Hebben we minder seks dan vroeger?

In Nieuwe Feiten op Radio 1 analyseert relatietherapeute Rika Ponet de onderzoeksresultaten: “Volgens mij zijn mensen gewoon eerlijker geweest. Die twee tot drie keer seks per week, daar zat denk ik veel sociale wenselijkheid aka de werkelijkheid mooier voorstellen bij. Het was ook nooit deftig onderzocht, het zijn cijfers die je vooral tegenkwam in damesbladen.”

“Maar als je de vergelijking maakt met onderzoeken van 10 à 15 jaar geleden, merk je inderdaad op dat we met zijn allen toch minstens een beetje minder seks hebben. En dat komt onder andere door Netflix. Het vervangt natuurlijk niet ons seksleven, maar het is er wel bijgekomen bovenop al onze andere activiteiten. Het neemt een hele hap weg uit ons tijdsbudget,” aldus Ponet. Na een paar uurtje bingewatchen zijn we volgens de relatietherapeute simpelweg te moe om nog seks te hebben.

Is het erg dat we minder seks hebben?

“Vroeger was seks één van de weinige middelen om ons te ontspannen, vandaag de dag zijn er veel meer opties. Het is gewoon de manier waarop we anno 2017 leven. Het is wat het is. En uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat een hele grote groep best tevreden is over zijn of haar seksleven.”