Easytoys Gesponsorde inhoud Wat trilt er onder de kerstboom? Geef eens een seksspeeltje cadeau Aangeboden door EDC Retail

16 december 2019

Vergeet die onesie of dat boek, deze kerst verdient je partner wel eens wat spannenders als kerstcadeau. Van de boom naar het bed: deze seksspeeltjes moeten na het uitpakken dringend uitgetest worden!

Je partner is een tikje verlegen

Buitenstaanders zien er waarschijnlijk niet meteen een seksgod(in) in, maar die verlegenheid kan verrassend snel omslaan in de comfort zone van jullie slaapkamer. Let the beast out!

Onder de kerstboom?

Een luxueuze cadeaubox met verschillende speeltjes – van handboeien tot vaginaballetjes - om samen zonder blozen te ontdekken en te genieten.

Je partner houdt van het ruwere werk

Jullie seksleven is zelden ‘vanille’ te noemen. Gepeperd is een beter woord: er wordt uitgedaagd, geplaagd en geëxperimenteerd, en daarbij worden grenzen afgetast.

Onder de kerstboom?

Een spannend cadeauset met verschillende SM- en bondagespeeltjes voor wie de BDSM-wereld voor het eerst wil verkennen.

Je partner is gek op borsten

Wat er ook gebeurt in bed, de borsten blijven de favoriete speelzone. Kietelen, likken, masseren en zelfs gewoon kijken: eens een borstengek, altijd een borstengek.

Onder de kerstboom?

Tepelklemmen met zilveren kralen die losjes bungelen en behalve kietelen en stimuleren, de borsten er nog meer als juweeltjes doen uitzien.

Je partner is gek op billen

Rond, stevig, klein of net vol: de billen blijven dé allergrootste turn on voor hem of haar. Kijken mag, aanraken, knijpen en stevig masseren nog liever.

Onder de kerstboom?

Een sexy string doet de billen nog beter uitkomen. Deze is transparant en bedekt minimaal met z’n ultradunne bandjes, het kanten stukje bovenaan zorgt voor dat streepje sexyness.

Je partner is gewoonweg fantastisch

En jij wil simpelweg laten weten hoe gek je op hem of haar bent. Love is in the air… en in bed, want ook daar krijg je telkens weer de bevestiging hoe goed jullie bij mekaar passen.

Onder de kerstboom?

Een erotisch verrassingspakket met een vleugje romantiek (rozenblaadjes!), een dosis speelsheid (dobbelstenen met opdrachen) en een paar gegarandeerde hoogtepunten (van vibrater tot cockring)…

ZORG OOK VOOR EEN HOOGTEPUNT MET KERST

easytoys.be is een speeltuin voor volwassenen: hier ontdek je een schat aan hulpmiddelen mét gepast advies om het nog stukken leuker te maken in bed. Van een vibrator met meer dan tien standen tot een bdsm-cadeauset: bestel het perfecte kerstcadeau en doe het deze week, want je krijgt er een fikse korting bovenop.