Wat trek je aan op een eerste date? Onze beste tips Nele Annemans

06 februari 2019

11u56

Bron: The Everygirl, Bustle 0 Seks & Relaties Voor de eerste keer iemand ontmoeten, kan je behoorlijk van je melk brengen. Hoe gaat hij of zij eruitzien? Wat moet je vragen? Gaat het vlot verlopen? Maar ook: wat moet je in godsnaam aantrekken? Wij verzamelden alvast de beste tips.

Draag niet iets waar je niet in kan lopen, eten of ademen

Comfort is zonder twijfel je eerste prioriteit. Het laatste wat je wil, is voortdurend friemelen aan je outfit. Zorg dat je blouse of broek niet te los zit, maar ook niet te strak en ga ook niet plots op torenhoge stiletto’s paraderen als je heel het jaar door sneakers draagt.

Speel je troeven uit, maar ga niet all the way

Geweldige armen? Ga dan voor een jurk met blote armen. Fantastische benen? Kies dan voor een kokerrok of aansluitend kleedje met een panty onder. Maar let er wel op dat je niet te veel blootgeeft. Dan kan het lijken alsof je te hard probeert. Als je iets kort draagt, kies dan bovenaan bijvoorbeeld voor een blouse met lange mouwen en een lage hak. Kies je voor een decolleté, combineer die dan met een eenvoudige jeans.

Vermijd extremen

Ga niet voor een extreem trendy outfit of te zware make-up. Naturel en simpel is altijd de beste keuze voor een eerste date. Geef je wimpers gerust een laagje mascara en voorzie je wangen van een gezonde blos, maar vermijd een overdosis lippenstift die aan je tanden kleeft of glitters die de tafel meer decoreren dan je oogleden.

Wees zelfverzekerd én vooral: jezelf

Hou zoveel mogelijk vast aan je persoonlijke stijl. Als je je goed voelt in wat je draagt, straal je dat ook uit. Ga niet opdagen in een T-shirt en gescheurde jeans als je normaal gezien altijd heel vrouwelijke jurken draagt of omgekeerd. Kies iets dat bij je past en waarin je de beste versie van jezelf toont. Dat zal je bakken zelfvertrouwen geven, wat je date dan weer enorm aantrekkelijk vindt. Een slimme tip: kies een outfit waar je vaak complimenten over krijgt. Die staat je sowieso goed én je geeft je instant een zelfverzekerd gevoel.

Stress niet te veel

Pieker niet te veel over je outfit voor een eerste date. Het ultieme doel is om eruit te zien alsof je gewoon iets uit de kast haalde, maar er toch eigenlijk geweldig uitziet. Bovendien blijkt dat wat je draagt op je volgende afspraakjes veel belangrijker is. Hoe je je de volgende keer kleedt, vertelt immers meer hoe je je voelt tegenover de andere persoon. Merk je bijvoorbeeld dat je je iets minder opmaakt, dan betekent dat waarschijnlijk dat je je op je gemak voelt bij die persoon en er nog meer dates zullen volgen.