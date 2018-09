Wat singles écht niet meer willen horen Liesbeth De Corte

25 september 2018

12u52

Seks & Relaties Troostende zinnen die in feite alleen maar vervelend en cliché zijn: singles worden ermee om de oren geslagen. Of je nu een vriendin bent die het goed bedoelt of bekendstaat als de bemoeizuchtige tante, sommige dingen zeg je beter niet tegen een vrijgezel.

Je wil iets poeslief zeggen, maar de woorden schieten bij je (single) gesprekspartner in het verkeerde keelgat. Het kan iedereen overkomen. Maar je moet toch oppassen dat het niet té vaak voorvalt, want anders kan het zijn dat jij je onbewust schuldig maakt aan 'singlism'. Deze term werd in het leven geroepen door de Amerikaanse psycholoog Bella dePaulo en betekent zoveel als "het stigmatiseren van singles", iets dat vaak op een subtiele en onderhuidse manier gebeurt. Om te zorgen dat jij je er niet aan schuldig maakt, kan je de volgende zinnen beter mijden.

1. "Ik kan je eens voorstellen aan mijn collega/de neef van mijn man/...!"

Het is sympathiek dat jij voor Cupido wil spelen, maar als je single vriend(in) hulp nodig heeft bij de zoektocht naar een lief, zal hij of zij het wel vragen. Het enige wat je doet is een gênante situatie creëren. Oftewel moet je vriend je goedbedoelde voorstel afwijzen, of - nog erger - met tegenzin op een date gaan met een wildvreemde.

2. "Maak je geen zorgen. Een dezer dagen loop jij je soulmate gegarandeerd tegen het lijf."

Met deze uitspraak suggereer je eigenlijk dat het vrijgezelle leven iets is om je zorgen over te maken. Het kan zijn dat je vriend misschien wakker ligt door zijn of haar relationele status, maar evengoed is 'ie helemaal in z'n nopjes zonder lief of echtgenoot.

3. "Hoe komt het dat jij nog altijd vrijgezel bent?"

Natuurlijk bedoel je dit als een compliment, als in: "Je bent aantrekkelijk, grappig, lief, slim. Waarom is er in hemelsnaam nog niemand die stapelverliefd is op jou?". Maar het is onmogelijk om deze vraag te beantwoorden. Bovendien kan het je vriend het gevoel geven dat hij of zij zich moet rechtvaardigen voor z'n solo-status.

4. "Ik heb je ex toch nooit leuk gevonden."

Toegegeven: het is verleidelijk om deze zin luidop uit te spreken, zeker als je bestie gedumpt is of een ontzettend pijnlijke breuk achter de rug heeft. De meest makkelijke manier om je vriend te laten lachen? De ex afbreken. Maar de kans bestaat altijd dat ze hun relatie nog een kans geven, dus het is beter om overdreven grove opmerkingen te vermijden.

5. Alle zinnen waar 'de biologische klok' in voorkomt

Opmerkingen over de biologische klok maak je nooit, ongeacht of de vriendin in kwestie in een relatie is of niet. Knoop het in je oren!