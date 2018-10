Wat je persoonlijkheid vertelt over je seksleven Nele Annemans

16 oktober 2018

16u01

Bron: Tonic Vice 1 Seks & Relaties Hoe seksueel actief ben je? Ben je tevreden over je seksleven? Bedroog je ooit je partner? Blijkt dat het antwoord op die en veel andere vragen over je seksleven schuilt in je persoonlijkheid. Verschillende studies tonen immers aan dat je seksleven gedeeltelijk wordt bepaald door de vijf basisdimensies van de persoonlijkheid, ofwel de theorie van de Big Five.

De theorie van de Big Five bestaat uit vijf dimensies waarmee iemands karakter of persoonlijkheid kan beschreven worden: openheid voor nieuwe ervaringen, zorgvuldigheid, extraversie, servicegerichtheid of anderen helpen en emotionele stabiliteit. En een nieuwe overzichtsstudie in het tijdschrift Psychological Bulletin toont hoe die persoonlijkheidskenmerken een invloed hebben op je seksleven.

1. Openheid voor nieuwe ervaringen

Mensen die ervoor openstaan om nieuwe dingen te proberen en nieuwsgierig zijn, zijn vaak in kunst geïnteresseerd en hebben een sterk verbeeldingsvermogen. Met zo’n karakter is het dan ook geen verrassing dat je meer seksuele fantasieën hebt dan anderen. Vaak hebben deze mensen ook meer losse seksuele contacten, vrijen ze in het algemeen meer en zijn ze ook erg tevreden over hun seksleven.

2. Zorgvuldigheid

Zorgvuldige, nauwkeurige mensen zijn over het algemeen heel gedisciplineerd en hebben oog voor de kleinste details. Ze verkiezen geplande activiteiten boven spontaniteit en zijn in het algemeen vrij traditioneel. Ze zijn dan ook iets conservatiever als het gaat over seks. Dat, in combinatie met hun zelfdiscipline, zorgt ervoor dat ze ook niet snel hun partner zullen bedriegen. Hoewel ze redelijk traditioneel in hun denken zijn, zijn ze wel erg tevreden over hun seksleven. Mensen die zorgvuldig zijn, besteden vaak ook meer aandacht aan voorspel of aan details om in de ‘mood’ te komen zoals een zacht muziekje of wat kaarsjes.

3. Extraversie

Extraverte mensen zijn erg sociale wezens en heel open. Ze vinden het leuk om uit te gaan en vinden het belangrijk om interactie te hebben met de wereld om hen heen. Extraverte mensen zijn dan ook vaak seksueel actiever dan hun introverte tegenhangers. Zo hebben ze niet alleen meer verlangen naar seks, ze hebben ook meer seksuele fantasieën, hebben vaker seks en dat vooral met losse contacten. Hoewel ze vaak niet in een langdurige relatie zitten, zijn ze wel erg tevreden over hun seksleven. Onderzoek toont ook aan dat extraverte mensen vaker ontrouw zijn, wat vooral te wijten is aan hun nood aan sociaal contact.

4. Servicegerichtheid of anderen helpen

Mensen die servicegericht zijn, dragen erg veel zorg voor anderen. Ze zijn vriendelijk en attent en willen oprecht anderen blij maken. Daardoor gaan ze ook minder snel hun partner bedriegen en zijn het vooral gevers in bed. Ze zijn tenslotte vooral bezig met de gevoelens en het plezier van anderen. Zorgende mensen zijn vaak ook minder geïnteresseerd in seks. Ze hebben er minder verlangen naar, vrijen niet zo vaak en hebben minder vrijblijvende seks. Maar ondanks dat, zijn ze wel erg tevreden over hun seksleven.

5. Emotionele stabiliteit

Mensen die emotioneel instabiel zijn, kunnen vaak moeilijk omgaan met stressvolle situaties en zitten bij de kleinste ergernis meteen op hun paard. Zoals je misschien al kan raden, is dat geen goed recept voor een bevredigend seksleven. Doordat ze niet goed met stress kunnen omgaan en snel geïrriteerd zijn, ervaren ze vaak ook meer moeilijkheden met seks. Zo zijn ze vaak niet ontspannen genoeg om in de ‘mood’ te raken. Over het algemeen zijn ze dan ook niet zo tevreden over hun seksleven. Als je voelt dat je gedrag je leven op sommige manieren dwarsboomt, probeer dan zeker eens te rade te gaan bij een professional. Die kan je helpen om beter om te gaan met stressvolle situaties en andere ergernissen.