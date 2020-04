Wat je moet weten over Wattpad, het platform waar jongeren seksuele fantasieën neerpennen Nele Annemans

22 april 2020

09u06

Bron: Linda 2 Seks & Relaties YouTube, Instagram, TikTok ... Het gutst van de online platformen waar jong en oud hun filmpjes en gedachten delen. Maar kende je Wattpad al? Op dat gratis sociaal-e-boek-platform kan je je eigen schrijfsels delen met de rest van de wereld. En dat wordt en masse door jongeren, en meer specifiek door tiener- en twintigermeisjes gedaan. Niet om het er over kleding en consorten te hebben, wel om er hun seksueel getinte fantasieën op neer te pennen.

Wattpad is geen nieuw platform, maar werd in 2006 in het leven geroepen door enkele Canadezen om schrijvers een plaats te bieden hun verhalen te delen. Anno 2020 telt de community al 80 miljoen lezers en schrijvers, waaronder veel jonge meiden. Zij delen er sinds het One Direction- en Justin Bieber-tijdperk vlijtig fanfictie op, ofwel fictieverhalen over hun idolen.

Gewelddadig tegen de muur

Zo schreef een meisje het seksueel getint fictieverhaal ‘Precious’ over Justin Bieber, dat maar liefst 8 miljoen keer gelezen werd. Een fragment: “Ik ben niet van jou!”, schreeuwde ik terwijl ik hem wegduwde. Hij duwde me gewelddadig tegen de muur en fluisterde: “Als ik je niet mag hebben, mag niemand dat.”

En zo worden er massaal veel verhalen gedeeld, die achteraf soms zelfs uitgebracht en verfilmd worden. Een voorbeeld is ‘After’, een fanfictionverhaal van Anna Todd dat vorig jaar in de bioscoop te zien was en eerder al uitgegeven werd door Simon & Schuster-uitgeverij. Het verhaal gaat over Tessa die studeert aan de universiteit in Washington en Hardin, vernoemd naar Harry Styles van One Direction, ontmoet. Hardin is een echter een bad boy die samen met zijn rivaal Zed een weddenschap afsloot om Tessa als eerste in bed te krijgen, wat enkele stomende scènes oplevert.

Gechoqueerd

Veel schrijvers gebruiken het platform echter onder een pseudoniem, waardoor je niet kan achterhalen hoe oud de meisjes precies zijn, en dat zowel van de schrijvers als lezers. En dat maakt sommige ouders ongerust. Op de website Common Sense Media kunnen ouders reviews achterlaten over de verhalen die ze lezen. Die variëren tussen “Wat is het probleem?” tot “Ik was gechoqueerd door wat ik las”.

Toch hoeven ze zich niet meteen zorgen te maken. Het is voor jongeren immers een goede manier om hun schrijf- en leesvaardigheid te verbeteren. Bovendien zijn er tal van bekende schrijvers die begonnen zijn met fanfiction. Denk maar aan E.L James van ‘50 Shades of Grey’ en Meg Cabot van ‘The Princess Diaries’. Al is het geen slecht idee om zoon- of dochterlief aan te raden een pseudoniem te gebruiken. Wat online verschijnt, blijft er immers voor altijd staan. Dan is het handig om een andere naam te gebruiken als ze in hun latere leven niet met hun fanfictieverhalen geassocieerd willen worden. Voor meer tips over hoe je als ouder sociale media etc. veilig houdt voor jou en je kroost kan je hier terecht.

