Wat je moet weten als je partner een lager libido heeft dan jij MV

27 november 2018

11u01

Bron: Elite Daily 0 Seks & Relaties Gaat het in de slaapkamer niet helemaal over rozen? Dan ben je niet alleen. Jij en je partner mogen dan wel twee handen op een buik zijn en over haast alles dezelfde mening delen, het is niet altijd vanzelfsprekend dat jullie op hetzelfde moment tussen de lakens willen kruipen.

Is het einde in zicht? Is de relatie gedoemd om te mislukken? Neen. Er is niets mis met jullie, een verschillende seksdrive is normaal en komt in zowel lange als korte relaties voor. Waarom hebben we niet allemaal hetzelfde libido? Wel, er zijn veel redenen waarom mensen hun libido verandert of niet hetzelfde is. Medicatie zoals antidepressiva of de pil hebben een effect op je hormonen, stress op het werk kan er dan weer voor zorgen dat je emotioneel niet helemaal tip-top bent. Daarbij komen dan ook nog eens de typische stereotypen kijken: ‘Mannen hebben altijd zin in seks’, is daar een bekend voorbeeld van en kan ervoor zorgen dat een partner op z’n tenen getrapt is als de ander niet aan het stereotype voldoet.

“Er zijn evenveel libido’s op de wereld als dat er mensen zijn. Dus zelfs al lijkt de seksdrive van jouw partner op die van jou, er zal altijd wel een verschil zijn”, legt Stephanie Alys Chief Pleasure Officer van MysteryVibe, een Brits bedrijf dat seksspeeltjes verkoopt, uit. Daarom raadt zij aan om af en toe eens te vragen hoe het met je partner gaat in plaats van een groot gesprek te hebben over seks.

Maar waarom hebben partners een ander libido? Zowel Alys als Misty Smith, sekstherapeut, stellen dat daar heel wat redenen voor kunnen zijn. “Van hoe je hormonen werken tot de manier waarop je over seks denkt: allemaal kunnen ze een effect hebben op je verlangens”, stelt Alys. “Het belangrijkste is dat je beseft dat als je partner een lager libido dan jou heeft, dat niet per se aan jou ligt. Iedereen is anders en heeft andere voorkeuren als het op seks aankomt. Het heeft vaak niets te maken met hoe jij eruitziet of met je prestatie tussen de lakens.” Accepteren dat jij niet de oorzaak bent voor het lagere libido van je partner kan heel wat schuldgevoelens en verantwoordelijkheid bij jou wegnemen. Onthou dat een relatie hetzelfde is als teamwork.

Positieve manier

Praten helpt, maar weten hoe je moet praten helpt nog meer. “De meeste koppels communiceren niet op een positieve manier over dit onderwerp. Seks is een gevoelig gespreksonderwerp, let er dan ook op dat het met tact besproken wordt”, meent dr. Smith. “Ga niet met de vinger wijzen en steek de schuld niet op een bepaald persoon. Raken jullie er niet uit? Overweeg dan om langs te gaan bij een therapeut of seksuoloog.”

Veel koppels gaan op zoek naar praktisch advies om het probleem aan te kaarten. Alys meent dat praten over masturbatie kan helpen: “Als een van de twee zin heeft en de andere niet, dan is het een goed idee om te praten over masturbatie. Vind je het oké als je partner dat doet in jouw bijzijn? Heb je liever dat ze het op een andere plaats doen? Wat denken jullie over het gebruik van seksspeeltjes? Deze grenzen bespreken kan helpen om de situatie gemakkelijker te maken.”

Een verschillend libido moet niet het einde van jullie relatie betekenen. “Libido’s veranderen door de tijd heen en met de leeftijd, erover praten en compromissen sluiten is daarom het belangrijkste”, stelt Alys.