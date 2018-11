Wat je moet doen als je partner je niet steunt mv

18 november 2018

13u03

Bron: bustle 0 Seks & Relaties Een gezonde relatie hebben, gaat hand in hand met elkaar respecteren, vertrouwen en steunen. Er is dan ook haast niets zo frustrerend als een partner hebben die het niet voor jou opneemt.

“Als je partner het niet voor jou opneemt, dan steken er automatisch problemen de kop op in jullie relatie”, stelt relatie expert April Masini. “In een relatie moet je op elkaar kunnen rekenen. Wanneer jouw partner het niet voor jou opneemt - of dat nu in het openbaar of privé is - dan wordt het moeilijker om elkaar te vertrouwen. Verdwijnt het vertrouwen? Dan is de kans groot dat dat zich vervangt door woede en frustratie. In een echte en goede relatie verdedig je elkaar.”

Het zou geweldig zijn mocht iedereen altijd perfect met elkaar overeenkomen, maar de realiteit is nu eenmaal anders. Of het nu de moeder van jouw liefste is die het oneens is of de beste vriend. Het is cruciaal dat je partner laat weten dat hij jouw kant kiest.

De negatieve effecten

Het duurt vaak een tijdje voor we sterk genoeg in onze schoenen staan om het op te nemen tegen onze familie of vrienden. Toch is het een bijzonder goede skill om te hebben. Als een van de twee partners zich steeds minderwaardig en onbegrepen voelt, leidt dat al vaak tot de gedachte dat er meer mis is.

“Als iemand er telkens in faalt om het voor jou op te nemen, dan is het logisch dat je twijfelt aan hoe begaan ze met je zijn, snel daarna volgen frustraties”, legt Amica Graber, relatie expert, uit. “Als iemand je niet kan beschermen tijdens conflict, dan gaan ze dat waarschijnlijk ook niet doen in de toekomst. Stel jezelf de vraag of zo’n situatie het waard is voor jou.”

“Vertrouwen creëren is de manier om emotionele, fysische en intellectuele steun te geven”, meent Hanalei Vierra, therapeut. “Als dit soort steun ontbreekt in een relatie, dan zal het vertrouwen zakken en iemand zich al snel eenzaam voelen.”

Hoe vertel je aan je partner dat je niet genoeg steun krijgt?

Hoewel elke situatie anders is, en de steun daaraan aangepast moet worden. Het belangrijkste is dat je voelt dat je partner je begrijpt en voor je op wil komen. Volgens Vierra is de beste manier om te leren ruziemaken, door je stem te laten horen en je partner aan te spreken op zijn of haar gevoelens. “Laat ze weten dat je hun begrijpt, en vertel achteraf pas dat je niet dezelfde mening deelt, moest dat het geval zijn.”

Kortom: begrijpen, empathisch zijn en tonen dat je iemand steunt, is alles wat er nodig is om aan te tonen dat je relatie goed zit. Heb je het gevoel dat je onbegrepen bent? Spreek je partner hier dan op aan. Vertel hoe jij je voelt wanneer hij of zij niet je kant niet kiest.